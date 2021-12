Marín serà candidat a Andalusia per tercera vegada després de guanyar les primàries de Cs amb el 58% dels vots

El vicepresident de la Junta i coordinador de Cs a Andalusia, Juan Marín - @EP







El vicepresident de la Junta d'Andalusia i coordinador de Ciutadans (Cs) a Andalusia, Juan Marín, serà el candidat de Ciutadans (Cs) a la Presidència de la Junta d'Andalusia després d'haver estat el vencedor de les eleccions primàries d'aquesta formació per a la designació del seu cartell electoral davant dels comicis autonòmics del 2022.





Marín ha obtingut 823 vots, el 58% dels 1.412 vots emesos, que suposa una participació del 54,5%, ja que eren 2.589 afiliats convocats durant dues jornades a una votació telemàtica.





Pel vicepresident de la Junta i coordinador autonòmic suposa la tercera candidatura a les futures eleccions andaluses.





En les anteriors primàries, celebrades el juliol del 2018 per afrontar les eleccions del 2 de desembre, Marín va aconseguir un 67% de suports entre els 1.852 vots emesos llavors, en una convocatòria a què van concórrer 13 aspirants més.





La Comissió de Garanties de Ciutadans ha acordat a la vista d'aquests resultats proclamar provisionalment Marín com a vencedor de les primàries i candidat d'aquest partit a la Presidència de la Junta d'Andalusia perquè obre "un termini de 24 hores per a la presentació de qualsevol recurs que les candidatures vulguin presentar, segons el que preveu l'article 13 del Reglament Electoral". Aquest termini conclou a les 21.30 hores d'aquest dimecres, 15 de desembre.





El coordinador provincial de Cs a Còrdova i diputat autonòmic Fran Carrillo ha obtingut 454 vots, el 32% dels 1.412 vots emesos, que ha confirmat amb aquests resultats la seva condició de principal oponent de Marín en aquestes eleccions primàries.





A les eleccions primàries han participat a més de Marín i Carrillo set candidats més: Adolfo Gros Goma, Antonio Pozo Indiano, Carmen Almagro Berraquero, Elena Bago Sotillo, Jesús Ángel Marín Duzmán, Paula María López Moreno i Rosario Ortega Carreño corrent Renovadors Cs, qui ha obtingut 36 vots, el 2,5% del total.





Jesús Ángel Martín Duzmán ha aconseguit 13 vots (el 0,9%); Adolfo Cros Goma, 4 vots (el 0,3%); Antonio Pozo Indiano, 4 vots (el 0,3%); Paula María López Moreno, 2 vots (el 0,1%); i Rosario Ortega Carreño, 2 vots (el 0,1%).





Els resultats els signa el president de la Comissió de Garanties de Cs, Bosco Labrado Prieto, que assegura traslladar els resultats a la Secretaria General del Partit, la Secretaria d'Organització del Comitè Executiu i els candidats definitivament proclamats com a participants en el procés electoral.





PRIMÀRIES RESOLTES EN UNA SETMANA





Ciutadans culmina així la celebració de les seves eleccions primàries, que ha resolt en el termini d'una setmana, ja que es van convocar dimarts 7 i durant aquest dilluns i dimarts els afiliats han exercit el seu dret al vot.





La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, va anunciar dissabte 4 que les primàries se celebrarien abans de final d'any, plantejament que va fer públic en el transcurs d'una trobada informativa amb Europa Press Andalusia.





La polèmica més gran viscuda en aquestes primàries ha estat l'exigència del Comitè de Garanties de Cs cap a la candidatura de Fran Carrillo, a qui fins dissabte 11 no se li va confirmar la seva condició d'elegible ja que se li reclamava l'abonament de 4.000 euros en concepte de la contribució econòmica que aquest partit exigeix als càrrecs públics.





El coordinador provincial de Cs a Còrdova i diputat autonòmic esgrimia que se li havia eximit del seu pagament com a compensació per haver deixat de ser senador en representació de la Comunitat Autònoma, operació en què va ser reemplaçat per Fran Hervías.





Carrillo va fer primer un dipòsit davant de notari i l'endemà la transferència bancària que li exigia la seva organització.