Quins documents necessitaràs per passar la ITV el 2022?

Un cotxe @EP





Tots els cotxes han de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles, més coneguda per les sigles ITV, cada dos anys. Excepte aquells que tinguin més de deu anys d'antiguitat, que aleshores han de passar la revisió de manera anual. I, de cara al 2022, aquesta inspecció incorporarà algunes novetats.





Per superar-la, fins ara, es revisava el funcionament correcte del vehicle en general. Per exemple, es mirava que els llums funcionessin correctament o que les rodes estiguessin en bon estat. Tot això no té cap altra finalitat que garantir la seguretat a les carreteres, contribuir a una disminució de les morts víctimes d'accidents de trànsit i danyar el mínim possible el planeta.





És per això que la inspecció és cada cop més estricta i l'any 2018 es va incorporar una nova mesura que tenia per objectiu reduir les emissions. Ara, de cara al 2022, arriben altres novetats, entre elles l'obligació de presentar determinats documents.





Fins ara s'havia de presentar la Targeta d'Inspecció Tècnica i el Permís de Circulació. Però a partir del proper any també caldrà ensenyar l'acreditació de que el cotxe en qüestió està assegurat i el DNI del titular del vehicle. D'això últim serà suficient presentar una fotocòpia del mateix.





Si una persona vol passar la ITV i no presenta aquests quatre documents, ha de saber que el cotxe no serà considerat apte. D'aquesta manera, s'exposarà a rebre sancions econòmiques, ja que tenir la ITV caducada o circular amb el cotxe sense haver-la superat es multa amb una quantitat que oscil·la entre els 200 i els 500 euros.





Però a més del que fins ara esmentat, la nova ITV tindrà una altra novetat, que serà la verificació dels sistemes ADAS o assistents de conducció.





Aquests sistemes actuen sobre els errors humans que provoquen accidents de trànsit i, així, redueixen les possibilitats que aquests es produeixin. Ajuden les persones en moments de cansament, somnolència o quan superen la velocitat permesa a la carretera. I ho fan avisant que es produirà una col·lisió, alertant que s'està canviant de carril de manera involuntària o que davant nostre hi ha un vianant.





Tot i que aquest tipus de tecnologia no es troba present en cotxes més antics, sí que ho està cada vegada més en els vehicles més nous. Així doncs, a partir del 2022 la ITV revisarà que aquests ADAS funcionin de forma correcta i puguin complir la seva funció.