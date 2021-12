Reparada l'avaria a Castelldefels que ha causat retards de 30 minuts a la R2 sud i regionals

@EP





Tècnics d'Adif han reparat a les 9.20 hores l'avaria en la senyalització a Castelldefels (Barcelona) que ha causat retards als trens de la R2 sud de Rodalies i a regionals de Renfe que circulen pel corredor sud.





Fonts de Renfe han informat aquest dimecres que els trens aniran recuperant la freqüència i els horaris habituals de manera progressiva.





L'avaria s'ha produït a les 8 hores i ha provocat que només es pogués circular per una de les vies, fet que ha causat retards de 30 minuts.





Renfe ha optat per reduir la freqüència de pas de la línia R2 sud, amb dos trens per sentit i hora entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona per no augmentar els retards.









A més, s'han desviat selectivament trens regionals per Vilafranca del Penedès (Barcelona).