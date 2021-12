Al Barça se li escapa la primera Copa Maradona a la tanda de penals

El jugador del FC Barcelona Nico González /@EP





El FC Barcelona es va enfrontar al Boca Juniors aquest dimarts per lluitar per la primera Copa Maradona. Ho va fer amb un equip carregat de suplents per donar minuts a aquells que menys juguen, a més de a joves del filial, i deixar descansar els que seran titulars al proper troba de lliga. I ho va fer amb Dani Alves a la banda dreta, vestit de nou amb la samarreta blaugrana, dirigint el joc des d'allà i incorporant-se repetidament a l'atac per demostrar que malgrat la seva edat encara està en forma.





Tant és així que, a mesura que el cronòmetre avançava, va anar deixant la banda per acabar el partit com a interior, creant perill des de les dues parts. De fet, va fer tremolar els rivals al minut 18 amb un xut des de la frontal de l'àrea. Però no va ser l'única ocasió de gol del conjunt culer a la primera mitja hora de joc; també ho va intentar Riqui Puig sense tenir sort de cara al gol.





El Boca Juniors, per la seva banda, va saltar a la gespa amb el mateix onze titular que va presentar a la final de la Copa d'Argentina. Però no va ser fins al minut 29 de joc quan va tenir la seva primera ocasió de perill després que Sebastián Villa superés Lenglet en un contraatac. I així ho van anar intentant tots dos equips, que no van obrir el marcador fins a la segona meitat.





Va ser Jutglá, jugador del filial blaugrana, que va anotar el primer gol de l'equip i del partit. Ho va fer al minut 51 amb un fort xut que va enviar a l'escaire esquerre de la porteria del Boca Juniors. Tot i això, el gol no va estar faltat de polèmica, ja que els jugadors rivals demanaven a l'àrbitre que assenyalés una possible mà prèvia de Coutinho.





El gol de l'empat va arribar al minut 77. Exequiel Zeballos va definir davant Neto amb l'exterior del peu esquerre i va anotar un gol amb què va culminar un contraatac ràpid.





L'àrbitre va indicar el final del partit amb el marcador empatat i el matx va haver de resoldre's a la tanda de penals. Aleshores sí que es va imposar el conjunt argentí per 2-4. Mentre que els seus jugadors van anotar tots els xuts, els joves Matheus Pereira i Guillem Jaime van fallar els seus per part del Barça.





FITXA TÈCNICA





1 (2) - Barcelona: Neto; Dani Alves, Eric Garcia (Mika Mármol, min. 61), Lenglet (Mingueza, min. 46), Balde; Álvaro Sanz (Matheus, min. 61), Demir (Ilias Akhomach, min. 46), Riqui Puig; Jutglà, Dest (Arnau Comas, min. 63) y Coutinho (Guillem Jaime, min. 67).





1 (4) - Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Izquierdoz (Zambrano, min. 64), Marcos Rojo, Fabra; Almendra (González, min.64), Campuzano (Varela, min. 64), Juan Ramírez (Molinas, min. 46); Cardona (Zeballos, min. 46), Vázquez (Salvio, min. 64) y Villa (Pavón, min. 64).





Gols: 1-0, min. 51:Ferran Jutglà. 1-1, min.77: Exequiel Zeballos.