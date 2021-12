Grupo Hotusa, disposat a acordar nous ICO en els propers mesos

Grup Hotusa /@EP





El sector hoteler ha estat un dels més afectats per la pandèmia del coronavirus i la seva recuperació està sent lenta, ja que se segueixen exposant a tancaments i restriccions. Així, el Grup Hotusa també s'ha vist molt afectat. Tant és així que ha demanat acollir-se al fons de solvència per a empreses estratègiques de la SEPI (Ministeri d'Indústria).





Això és una cosa que se li ha concedit, però malgrat això des de la companyia dirigida per Amancio López deixen oberta la porta a rebre més liquiditat. Consideren que és possible que durant els propers mesos necessitin més línies ICO, apunten des del mitjà La Información.





Així ho ha comunicat la mateixa cadena hotelera en un document per a inversors, que porta per data el 10 de desembre. Hi actualitzen el seu estat financer actual i assenyalen que a l'octubre van rebre l'aprovació per part de Moncloa de rebre una ajuda de 241 milions d'euros.





Sobre això, en el document han indicat quin ús donaran als diners: "L'import del finançament obtingut es destinarà a cobrir les necessitats de liquiditat”.





D'altra banda, pensen que aquesta ajuda no serà suficient per aconseguir la seva total recuperació i per això expliquen que estan immersos en un procés de negociació amb diverses entitats financera per aconseguir liquiditat addicional i poder-hi cobrir les necessitats que sorgeixin fins a finals del 2022.





Segons les dades recollides a la Intervenció General de l'Administració, Hotusa té 60 milions avalats per l'Estat en crèdits anticovid. A més, ha rebut petites subvencions de part d'organismes regionals com Cantàbria o les Illes Balears amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus.





Però com assenyalàvem, no descarten l'obtenció de més liquiditat, com ara obrir noves línies ICO. Aquests van ser la primera eina de l'Administració per ajudar les empreses espanyoles i al novembre, des del Ministeri d'Economia es va ampliar el termini per continuar rebent aquesta prestació.