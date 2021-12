Mor una dona de 89 anys a l'incendi d'un pis a Sarrià

Camió dels Bombers de la Generalitat /@EP





Una dona de 89 anys ha mort aquest dimarts a la nit al seu domicili al barri de Sarrià de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





Els Bombers de Barcelona van rebre l'avís de l' incendi en un pis del passeig Manuel Girona cap a les 23.08 hores, i fins al lloc dels fets es van desplaçar vuit dotacions dels Bombers, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i diversos efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra.





El consistori ha activat el Servei d'Urgències i Emergències Socials per atendre els familiars de la víctima i la policia catalana ha obert una investigació per determinar les causes del foc.