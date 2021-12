CaixaBank Asset Management, reelegida com a Líder europeu en diversitat de gènere

CaixaBank Asset Management /@EP







La gestora de fons CaixaBank Asset Management ha estat reelegida com a 'Líder europeu en diversitat de gènere' a la categoria de firmes d'entre 20 i 50 gestors dels Premis a la diversitat de gènere (Gender Diversity Awards), de la revista Citywire.





A més, ha estat triada com a 'Gestora amb millor representació de gènere' en els mateixos premis, segons un comunicat de l'entitat aquest dimecres.





Aquests guardons destaquen les gestores internacionals "compromeses amb la diversitat de gènere per les seves millors pràctiques en la matèria", i per com incorporen aquesta qüestió a les seves decisions d'inversió.





Segons la base de dades utilitzada, CaixaBank AM és la firma amb el percentatge més alt de dones gestores de fons, amb un 48% del total, molt per sobre del següent competidor, que té un percentatge del 35%.





A més, el jurat també va valorar que CaixaBank sigui la primera entitat a l'Índex d'Igualtat de Gènere (Gender-Equality Index) de Bloomberg o que hagi impulsat iniciatives com Wengage.