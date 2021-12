Un incendi en un gratacel de Hong Kong provoca el pànic entre 300 persones que van quedar atrapades

Més de tres-centes persones van entrar en pànic aquest dimecres al migdia després que una avaria provoqués un incendi al gratacels World Trade Center de Hong Kong.





Gratacels de Hong Kong @Pixabay





L'avaria es va produir en un quadre elèctric de la planta baixa d'aquest edifici i els bombers van evacuar 1200 persones, però més de tres-centes van quedar atrapades als 39 pisos superiors.





Mentre treballaven per controlar el foc, els bombers van demanar a les persones atrapades que no intentessin baixar i es quedessin on eren. Algunes van anar al terrat i d'altres van anar a la terrassa d'un dels restaurants de l'interior de l'edifici.





Les autoritats van decretar el nivell 3 d'emergència en una escala de cinc punts. Tres hores després de l'inici de l'incendi, que es va produir a l'hora de dinar, els bombers el van donar per controlat. Aleshores van poder evacuar 160 persones més, encara que 60 van quedar atrapades a la cinquena planta i 100 a les zones a l'aire lliure de l'últim pis fins més tard.





Al voltant d'una desena de persones van haver de ser traslladades a l'hospital per inhalació de fum. Algunes fins i tot van quedar inconscients al lloc del succés atesa la seva dificultat per respirar.