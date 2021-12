El PP demana la dimissió de la ministra Alegria pel cas Canet

@EP





El PP ha sol·licitat aquest dimecres a la sessió de control al Govern central al Congrés la dimissió de la ministra d'Educació i FP, Pilar Alegría, per assegurar al conseller d'Educació que no s'executarà la sentència que obliga a impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, al seu parer, mentre que la ministra ha acusat el PP de "fomentar l'odi i la divisió" en utilitzar les llengües amb "fins polítiques".





Durant el ple del Congrés, la diputada Sandra Moneo (PP) ha preguntat a la ministra "fins quan seguirà el Govern d'Espanya mirant a un altre costat mentre es fustiga i amenaça famílies catalanes per intentar educar els seus fills en la seva llengua", en considerar que el que està passant a Catalunya amb el tema de la llengua, i amb les amenaces al menor de Canet de Mar (Barcelona), és "d'una gravetat extrema".









"S'estigmatitza ja fins i tot els nens, l'exemple més palpable de la degradació d'una societat mentre vostès no fan res, absolutament res", ha advertit Moneo, que ha acusat el Govern de ser "la millor coartada del separatisme a Catalunya".





En aquest sentit, la 'popular' ha retreu a la ministra la seva trucada al conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per "demanar-li col·laboració", quan "no s'ha dignat a aixecar el telèfon i trucar a aquesta família que està sent assetjada".





"El conseller d'Educació de la Generalitat ha dit que vostè li ha donat garanties que no executarà la sentència del Tribunal Suprem perquè el castellà estigui present al sistema educatiu en el percentatge que dicten els tribunals. Si això és cert, vostè té ocasió de desmentir-ho aquí", li ha instat la diputada. I tot seguit, ha afegit: "Vostè ha de dimitir perquè el que vostè està fent és emparar el desacatament d'un càrrec públic que es nega a complir les sentències dels tribunals".









Durant la seva contestació, Alegría ha demanat al PP "no ficar l'escola al pim pam pum' polític" i els ha retret que no tinguin "responsabilitat" com a "partit d'Estat" de "garantir la convivència escolar a tots els centres educatius", com fa el Govern central, segons ha expressat la ministra.





"Des de quan el PP ha deixat de ser aquesta dreta responsable en aquest país? Des de quan el PP utilitza qualsevol excusa per intentar dividir la societat d'aquest país?", ha preguntat a la bancada popular. "No s'adonen que amb aquests discursos, vostès el que fomenten és l'odi i la divisió?", ha afegit.





La ministra ha recordat a la formació liderada per Pablo Casado que "no fa gaire" estaven al Govern i que quan això passava, deien que "l'idioma no podia ser utilitzat amb finalitats polítiques". "Però avui, després d'escoltar-los, sap què els he de dir? Que a vostè el que passi a Canet o a qualsevol municipi de Catalunya no els importa absolutament res", ha retret.





Segons Alegria, l'objectiu del PP és "escalfar la crispació política" per treure "rèdits electorals", una manera d'entendre la política que, segons la ministra, és "molt perillosa i molt irresponsable".





I ha conclòs quina és la postura del Govern respecte al cas de Canet: "Condemnem rotundament qualsevol tipus d'amenaça i assetjament i, fonamentalment, quan aquest és sobre menors i passa a més a les escoles, a l'escola de Canet oa qualsevol altre municipi d´Espanya".