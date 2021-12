Iceta i Marín es posen a disposició d'Illa per "enfortir" el PSC

Marín i Iceta @EP





El ministre de Cultura i Esport i exprimer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, han assegurat aquest dimecres estar a disposició del primer secretari electe, Salvador Illa, per "enfortir" el PSC.





Així ho han garantit en sengles tuits recollits per Europa Press, després que Illa hagi anunciat en un Podcast del PSC que proposarà al Congrés Extraordinari d'aquest cap de setmana que Iceta presideixi el partit, i que la també alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat sigui la vicepresidenta.





Iceta ha dit a Twitter a Illa que el té a la seva "plena disposició per seguir treballant per eixamplar i enfortir el projecte polític del socialisme català".









Illa li ha respost a la mateixa xarxa social que tant ell com el PSC compten amb Iceta: “Ets un dels nostres referents. Junts aconseguirem el nostre objectiu: governar Catalunya”.





Marín ha assegurat també a Twitter que els socialistes units són més forts i que està a disposició del partit per sumar, treballar i portar Illa "a la Presidència de la Generalitat", en un tuit que ha tancat amb l'expressió 'Som-hi '('Anem'), com han fet Iceta i Illa i com diu també el lema del Congrés Extraordinari: 'Governar Catalunya. Som-hi'.





El ja primer secretari electe s'ha mostrat convençut en un altre tuit que Marín farà una gran feina: "El teu compromís amb els valors socialistes és inalterable i la teva capacitat de treball inqüestionable. Gràcies per ser-hi".