Aragonès assegura que treballen en "diferents alternatives" després de la retirada del projecte de GWM

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que treballen en "diferents alternatives" després de la decisió de la companyia xinesa Great Wall Motors (GWM) de retirar-se definitivament del projecte per a la reindustrialització dels terrenys de la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona.





Pere Aragonès @ep





"La decisió que lamentem de l'empresa xinesa, que permetria la continuïtat de la fabricació d'automòbils a la Zona Franca, no ens agafa sense haver treballat alternatives" a l'àmbit de manufactura, logística i digitalització, ha explicat a la sessió de control al president al ple del Parlament.





Així, ha assegurat que continuaran treballant en tot això a la taula de reindustrialització de Nissan de la mà dels sindicats i d'altres administracions que tenen un "paper clau" en el futur d'aquesta indústria.





Ha respost així a una pregunta del president de Junts al Parlament, Albert Batet , sobre les accions que emprendrà el Govern per afrontar l'actual situació del sector de l'automoció després d'advertir que “1.400 treballadors de Nissan ja han començat a rebre les cartes d'acomiadament" després de la decisió de GWM.





Segons Aragonès, treballen en actuacions a curt termini per reindustrialitzar-les i altres plantes que han hagut de tancar, però ha reivindicat la importància de treballar a mitjà i llarg termini.





“ Catalunya està preparada per acollir tota la cadena de valor de la producció del vehicle elèctric ”, ha sostingut el president de la Generalitat, que ha demanat aprofitar tot el potencial que hi ha i aprofitar també els fons europeus per estendre la transformació del sector a la resta de components de la indústria.





Pel líder del PSC al Parlament, Salvador Illa , el tancament de Nissan és "un dels més rellevants" que han passat a Catalunya i requereix, al seu parer, aparcar les diferències i treballar junts, després de destacar que hi ha una bona coordinació entre la Generalitat i el Govern en aquesta qüestió.





Per això, s'ha ofert a Aragonès per treballar de manera coordinada i li ha demanat tenir "una línia i una comunicació directa" per fer una anàlisi de les opcions disponibles actuals i per escoltar els treballadors i els sindicats.





Aragonès ha agraït a Illa la seva voluntat de col·laboració, després de coincidir que la Generalitat i el Govern han treballat conjuntament per estudiar les diferents opcions de reindustrialització, i creu que ho hauran de seguir fent perquè "caldrà prendre decisions important sobre el futur de l'automoció" .





“ Hem d'aconseguir que el màxim de projectes vinguin a Catalunya. No per una reivindicació territorial, sinó perquè tenim els actius. El futur d'aquest sector és clau ”, ha conclòs.





RENOVABLES





El president de la Generalitat també ha defensat la modificació del decret llei de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables en resposta a una pregunta del diputat de la CUP Dani Cornellà, que considera un “acte de cinisme que els grups del Govern hagin presentat un conjunt d'esmenes per rebaixar-lo més".





"El decret llei reflecteix bona part del que treballem. Segurament no tant com voldrien, però hem de fer viable l'aprovació d'aquest marc normatiu", ha recalcat Aragonès després que la CUP votés contra el decret.