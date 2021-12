Les pensions contributives pujaran un 2,5% el 2022 després de la dada d'IPC

José Luis Escrivá @ep





El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha confirmat aquest dimecres que les pensions contributives es revaloritzaran el 2022 un 2,5%, seguint la fórmula acordada amb els agents socials el mes de juliol passat i en què es té en compte l'IPC per evitar pèrdues de poder adquisitiu.





En concret, aquest increment del 2,5% és el resultat de la mitjana de l'IPC entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021, dada que s'ha conegut avui després de publicar l'Institut Nacional d'Estadística (INE) la taxa interanual definitiva de la inflació al novembre (5,5%). Les pensions de classes passives també pujaran el 2022 un 2,5%.





El Ministeri ha destacat que amb aquest increment es dóna compliment a la recomanació número dos del Pacte de Toledo perquè es garanteix el poder adquisitiu de les pensions sobre la base de l'evolució de l'IPC.





L'increment que s'aplicarà el 2022 serà del 3% per als beneficiaris de pensions mínimes, pensions no contributives i Ingrés Mínim Vital (la renda garantida per a la unitat familiar composta per un adult se situarà a 5.899,6 euros).





El novembre del 2021, es comptabilitzaven 8,9 milions de perceptors de pensions contributives (que inclouen jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i en favor de familiars) i 9,9 milions de pensions.





Amb aquesta revaloració del 2,5%, la pensió mínima de jubilació serà el 2022 de 10.103,8 euros anuals en el cas unifamiliar, enfront dels 9.808,4 euros del 2021 , i arribarà fins als 12.467 euros amb cònjuge a càrrec (en 2021, era de 12.103 euros).





Mentrestant, la pensió de jubilació màxima se situarà l'any que ve en 39.468,66 euros anuals, 962,78 euros més que el 2021 (38.505,88 euros).





A més, a la segona meitat de gener els pensionistes i beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) rebran una paga compensatòria atès que les seves pensions es van revaloritzar un 0,9%, per sota de l'IPC.