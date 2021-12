ERC i Govern arriben a un acord per aprovar els PGE a canvi de més subvencions al català

@EP





ERC ha anunciat la consecució d'un acord amb el Govern central sobre el tractament del català i les altres llengües cooficials a la futura Llei Audiovisual, un pacte que alhora facilitarà l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) al Senat.





Segons asseguren des d'ERC, l'acord "garanteix el català" a la Llei Audiovisual i "facilita l'aprovació dels Pressupostos per donar impuls al procés de negociació".





Govern i ERC havien aconseguit un preacord de quotes i percentatges per a les llengües cooficials a la Llei Audiovisual però tot va saltar pels aires quan l'Executiu va admetre que no podria aplicar aquests requisits a plataformes amb seus a l'estranger com HBO o Netflix. Els independentistes van amenaçar de posar en risc l'aprovació dels Pressupostos Generals i això va obrir un nou procés negociador.





Ara, l'Executiu accepta la creació d'un fons especial per subvencionar produccions a les llengües cooficials d'Espanya, entre elles el català. Però de l'altra banda, cal aprovar el PGE.





Les subvencions, per part seva, s'han de lliurar de manera directa a les produccions que es facin en aquestes llengües mitjançant una partida especial que ha de gestionar el Ministeri d'Economia. Així ho han assenyalat primer des de El País i ho han confirmat més tard des de El Confidencial després de posar-se en contacte amb fonts tant del Govern central com d'ERC.





Amb aquest acord, Netflix i la resta de plataformes no tindran l'obligació de produir les sèries en català o altres idiomes cooficials d'Espanya. I alhora, el Govern d'Espanya soluciona el veto d'ERC als Pressupostos Generals de l'Estat que es troben ara mateix enmig d'una tramitació.





D'aquesta manera, el calendari establert perquè el projecte de la Llei Audiovisual entri en vigor l'1 de gener es mantindrà intacte.