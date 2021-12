El 'Kun' Agüero anuncia que es retira del futbol per les seves dolències cardíaques

Sergio Agüero @EP





El davanter argentí Sergio 'Kun' Agüero ha confirmat aquest dimecres que es retira i posa punt final a la seva carrera com a professional a causa d'uns problemes cardíacs que li van detectar el passat mes d'octubre en el partit del FC Barcelona contra l'Alabès.





"Aquesta conferència és per comunicar-vos que he decidit deixar de jugar al futbol professional. És un moment molt dur, però estic igual de feliç per la decisió que he pres perquè el primer és la meva salut", ha explicat l'argentí visiblement emocionat a la tribuna del Camp Nou.





El 'Kun' ha recalcat: "ja sabeu per què prenc aquesta decisió". "Ha estat pel problema que vaig tenir fa un mes. He estat en bones mans dels metges, que han fet el millor i m'han dit que el millor era deixar de jugar. Vaig prendre la decisió fa deu dies, he fet tot el possible per veure si hi havia alguna esperança, però no n'hi ha hagut gaire. Estic molt orgullós per la meva carrera", ha subratllat.





Sergio Leonel Agüero del Castillo, conegut com 'Kun' Agüero, es veu obligat a penjar les botes abans del previst. Amb 33 anys, el davanter argentí nascut a Buenos Aires i consagrat a Madrid i Manchester es retira com a futbolista d'un Barça amb el qual només ha jugat cinc partits.