Movistar incorpora alarmes amb intel·ligència artificial que afavoreixen "la democratització" a l'accés a seguretat

Les alarmes s'han ficat de ple a la llar de la mà de la digitalització i de la intel·ligència artificial i han esdevingut un element imprescindible per a moltes famílies. Això ha propiciat un creixement important del nombre de llars que ja compta amb aquest dispositiu de seguretat. Segons dades de l' Associació Espanyola d'Empreses de Seguretat , el mercat de les alarmes registra creixements anuals superiors al 10%.





La tecnologia està ajudant a "democratitzar" aquest accés a la seguretat a la llar connectada, tal com explica Ignacio Aller , director comercial, màrqueting i producte de Movistar Prosegur Alarmas, empresa que ja compta amb 320.000 clients i protegeix més d'un milió persones des del seu naixement al març de 2020.





App de Movistar Proseur Alarmes @ep





Per això, ha desenvolupat una alarma a la qual recentment, i gràcies a la intel·ligència artificial, ha incorporat funcions de reconeixement que detecta la presència de persones i mascotes de manera diferenciada, a més de sons, en l'àmbit de la llar intel·ligent. D'aquesta manera, l'usuari pot decidir ser avisat a la seva app mòbil en temps real només quan passi una persona, i no quan ho fa la seva mascota.





La intel·ligència artificial ens ajuda a ser més precisos en els salts d'alarma i cada cop més

ens ajudarà a fer equips més sensibles i intel·ligents per oferir més seguretat i confort

als nostres clients” , afegeix Aller.





AUTOMATITZACIÓ I UN MANTENIMENT CONTINU





Una altra novetat d'aquest dispositiu és l'automatització, que facilita a l'usuari programar la connexió, desconnexió del sistema d'alarma en funció del que ell mateix configuri (per dies o per hores específiques, per exemple). A més, la càmera de reconeixement intel·ligent pot estar activada, encara que l'alarma estigui desconnectada. Així mateix, l'alarma aprendrà dels patrons d'ús del client, capaç d'identificar un possible oblit en la seva activació, informant l'usuari amb un missatge a través de l'app.





Les empreses de seguretat han de competir amb les companyies que ofereixen càmeres de vigilància amb funcions similars, però Aller té clar quin és el valor diferencial: “En el nostre cas la instal·lació es realitza per tècnics homologats i acreditats per a instal·lacions de seguretat, i l'equipament dels nostres clients és objecte de manteniment continu. Addicionalment, podem enviar un guàrdia de seguretat a l'exterior del domicili en les situacions on així es requereixi”.





Un altre aspecte que genera controvèrsia és el de la privadesa. “ Si parlem dels nostres detectors amb càmera, els operadors de la nostra Central Receptora d'Alarmes només podran veure les imatges si es produeix un salt d'alarma. La privadesa dels nostres clients està assegurada ”, detalla el directiu de Movistar Prosegur Alarmas.





A Espanya el marge de creixement és gran, ja que la penetració d'aquest sector és del 10%, molt lluny d'altres països del nostre entorn, com els Estats Units, que supera el 20%. "La nostra estratègia de democratització de les alarmes a les llars i negocis està suposant un gran volum de contractacions amb un impacte diferencial en la penetració del sector", conclou Aller.