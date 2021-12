El sobiranisme català, catàleg complet de trampes dialèctiques i mentides grolleres (“Política per a adults”, Rajoy)

Recordant l'error que va cometre als inicis del seu camí polític, quan no era més que jove dirigent del Partit Popular a Pontevedra i va ser descavalcat de la posició que ocupava per qui ho podia fer, Mariano Rajoy reconeix que aquella experiència li va ensenyar el valor de la ironia a l'exercici de l'activitat política. Així ho revela en el seu llibre “Política per a adults” (Plaza i Janés), en què no falten gaires cops de pantalla d'una ironia entroncada amb l'acreditada i sempre eficaç sornegueria gallega.









Diguem des del principi que Rajoy no ha escrit unes memòries dels seus anys de protagonisme polític i ni tan sols de la seva etapa com a president del Govern espanyol encara que, com és natural, a les pàgines del llibre s'hi inclouen nombrosos episodis viscuts per ell, així com anècdotes i referències -en alguns casos amb pulles acerades- sobre personatges d'un i altre signe. I a fora de sincer i encara que no ara crítiques a tirs i troians, tampoc no manifesta un desig vindicatiu, ja que el text manté un to d'encomiable moderació.





Això sí, Rajoy no estalvia crítica sobre algunes de les patologies que afecten actualment la vida política espanyola. En primer lloc, el populisme, tant d'esquerres, com de dretes, que en tot cas provoca una “polarització que allunya de la condició de ciutadans adults perquè promet un món sense límits, ni responsabilitat”. Defineix el líder populista com aquell que personalitza tots els problemes a “la casta”, es creu salvador d'un poble oprimit i, sigui d'un o altre extrem polític, sol preferir els referèndums a les eleccions ordinàries, utilitza un discurs messiànic i revela el seu menyspreu per les institucions.





Pel que fa concretament a Podem, considera que és sens dubte un “moviment populista amb tots els trets que defineixen aquest model: l'adanisme, la superioritat moral, el discurs demagògic i la deslegitimació sistemàtica de les institucions” encara que la seva experiència a l'exercici del poder ha demostrat que “ni ells eren tan bons, ni els altres tan dolents”.





Pel que fa al sobiranisme català “és un catàleg complet de totes les trampes dialèctiques, incloses les mentides més grolleres”. I adverteix que “qualsevol polític que fa de la mentida, de la polarització o de l'atac a les institucions la seva manera de conduir-se a la vida pública està degradant la qualitat del seu propi sistema democràtic”.





La vida política espanyola pateix a més d'excessius particularismes, obsessió per la criminalització de l'adversari –“donar-li canya”-, judicis paral·lels i polemització sobre les sentències judicials i constitucionals amb el consegüent deteriorament d'aquestes. Tot això condueix a una perillosa “sentimentalització” de la vida pública que se sobreposa a la necessària racionalitat. Defensa la vigència del sistema liberal i de la monarquia parlamentària, que ha demostrat la seva eficàcia als països més avançats d'Europa i fins i tot valora de manera globalment positiva la figura de Joan Carles.





Rajoy ha volgut escriure -diu- un llibre de política i molt poc de polítics, sense índex onomàstic i en què no hi ha maldats polítiques, pessimisme, ni nostàlgia, perquè la “política per a adults” que propugna és aquella “capaç de veure més” allà del proper quart d'hora, una política que sap expressar-se en alguna cosa més que una piulada, que es basa en la racionalitat i no en les pures emocions, que està disposada a mirar la realitat cara a cara i que, sobretot, pot servir perquè els adversaris s'entenguin quan l'interès del país ho exigeix així”.