Obren la capella ardent per acomiadar Verónica Forqué al Teatro Español de Madrid

Assistents a la capella ardent de Verónica Forqué







La capella ardent de l'actriu Verónica Forqué ha obert les portes aquest dimecres 15 de desembre a les 11.00 hores al Teatro Español amb desenes de persones esperant a entrar.





Des de primera hora del matí s'ha amuntegat nombrós públic fent una fila a la madrilenya plaça de Santa Anna en espera de l'obertura de portes per poder dir adéu a la intèrpret.





El cotxe fúnebre ha arribat mitja hora abans per dipositar el cos de Forqué. Entre els primers que han acudit a dir adéu hi ha cares conegudes com Paco León, que ha recordat que ha treballat "amb ella i amb la seva família" i acudeix a la capella "a fer una abraçada a família i a acomiadar-la". "Vaig parlar amb ella i la vaig veure fa poc", ha assenyalat, alhora que ha recordat les paraules de Yolanda Ramos, que va qualificar la mort de Forqué d'"accident laboral".





També s'espera l'arribada del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , o del director de cinema Pedro Almodóvar . També està previst que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , va a partir de les 12 hores, segons han informat fonts del Govern regional. La capella ardent estarà instal·lada fins a les 16.00 de la tarda.