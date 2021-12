Mor als 85 anys Joe Simon, la gran estrella de l'R&B

El cantant de R&B guanyador del Grammy Joe Simon ha mort als 85 anys. L'artista, que va cantar l'èxit de 1972 Power of Love i va ser versionat pel grup de hip hop OutKast , va morir dilluns a la seva ciutat natal prop de Chicago , ha informat la revista nord-americana Billboard.





Simon també era conegut per l'èxit en les llistes d'èxits de R&B nord-americà The Chokin Kind el 1969 i Drowning in the Sea of Love de 1971. El seu tema de 1975 la llista Billboard Hot 100, aconseguint el número vuit.

















Al llarg de la seva carrera, Simon va registrar 51 èxits a les llistes de pop i R&B entre 1964 i 1981, incloses vuit vegades al top 40 dels EUA, 38 vegades al top 40 de les llistes de R&B dels EUA. EUA I 13 èxits al Canadà.





Simon va rebre un Grammy el 1970 a la millor interpretació vocal masculina de R&B i aquest any va ser nominat com a membre del Saló de la Fama del Rhythm and Blues.





Els tributs han estat inundant el difunt artista. La cantant Bettye LaVette ha afirmat: "Vam perdre un altre dels bons. La llegenda de RIP Rhythm & Blues, Joe Simon. Un dels homes més agradables que he conegut al món de l'espectacle"