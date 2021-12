Línea Directa indemnitza amb 1.711 euros un client que va haver de reparar el cotxe amb els seus propis diners

El juliol d'aquest any, Francisco Manuel Gallardo Pedraza va tenir un accident amb el cotxe. Després de presentar el comunicat amistós a la seva companyia d'assegurances ( Línia Directa ), va decidir portar-lo a un taller de la casa Mercedes perquè els adscrits a la seva asseguradora van manifestar que no podien arreglar el cotxe. El client va acordar amb l'empresa que abonaria ell mateix els diners i després aquests els indemnitzaria, però realitzada la reparació, Línia Directa es va fer enrere. Després de l'actuació de FACUA Euskadi, li ha ingressat els 1.711 euros que va costar l'arranjament.





Sinistre a la carretera





El 25 de juliol del 2021, Francisco Manuel, de Bilbao, va patir una col·lisió per abast a l'autovia. Un cotxe el va envestir per darrere, ocasionant danys al para-xocs del darrere i la pèrdua del sensor d'aparcament.





Francisco Manuel i el conductor de l'altre cotxe van emplenar la declaració amistosa d'accident i van donar part a les asseguradores respectives. Posteriorment, es va posar en contacte amb els dos tallers més propers amb què treballava la seva companyia d'assegurances per reparar els danys . Tot i això, tots dos van declinar dur a terme l'arranjament perquè no comptaven amb algunes de les eines necessàries per executar la reparació. Aleshores, com que el cotxe tenia dues setmanes i estava en garantia, va decidir portar-lo al taller de Mercedes-Benz Aguinaga, concessionari oficial de la marca a Biscaia.





Ho va comunicar a Línia Directa a través d'una trucada telefònica i aquesta li va dir que podia portar el cotxe a qualsevol taller però, en no treballar amb ells, hauria de pagar ell mateix la factura. Després, l'empresa li ingressaria els diners. I així ho va fer.





La reparació va costar-li 1.711 euros i, una vegada realitzada, Francisco Manuel va sol·licitar l'abonament de la quantia. Passava el temps i el pagament no arribava. Després de moltes trucades, Línia Directa va informar-li que només li abonaria l'import del que costaria l'arranjament si s'hagués fet en un dels seus tallers, que era 1.275 euros.





Indemnització completa





Davant d'aquesta situació, Francisco Manuel va sol·licitar ajuda a FACUA Euskadi perquè exercira accions en defensa dels seus drets.





El 15 de setembre, després d'analitzar el cas, l'equip jurídic de l'organització va enviar una reclamació al departament d'atenció al client de línia directa sol·licitant l'ingrés dels 1.711 euros que va costar reparació. L'organització va argumentar que els tallers que apareixien al llistat de l'asseguradora a la zona van indicar que no podien reparar el cotxe per falta d'alguns materials. Per tant, l'empresa va instar telefònicament el client a reparar-ho a l'oficial de la marca.





Al cap d'una setmana, Línia Directa va ingressar 1.275 euros, és a dir, menys del que li va costar l'arranjament . L'asseguradora argumentava que aquest import era el corresponent a si reparés els danys en un dels tallers associat. Però al cap de pocs dies, el soci de FACUA Euskadi va rebre un correu de l'asseguradora en què li comunicava que "com a mesura de qualitat extraordinària" i atenent la seva "fidelitat a la companyia", procedirien l'ingrés del cost total de la reparació .

Finalment, després de l'actuació de FACUA Euskadi, Línia Directa ha indemnitzat Francisco Manuel amb els 1.711 euros que va costar la reparació del cotxe.