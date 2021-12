"Feixistes", "comunistes" i "nazis": el ple del Congrés es converteix en un circ

El Ple del Congrés ha estat testimoni aquest dimecres, una vegada més, de les discrepàncies entre els diferents grups parlamentaris per l'ús del castellà a Catalunya, provocant un debat bronc on s'han arribat a escoltar faltes de respecte i insults, obligant el vicepresident primer del Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis , a cridar l'atenció als diputats diverses vegades.





Diputats asseguts a la sessió del Congrés celebrada aquest dimecres @ep





A la Cambra Baixa es debatia una moció conseqüència d'interpel·lació urgent de Vox sobre les mesures que adoptarà el Govern per garantir l'ensenyament del castellà a tot el territori nacional, iniciativa que no se'n sortirà.





Ha defensat la moció el diputat de Vox Julio Utrilla, que ha desafiat el Govern a triar "ban" respecte a l'ús del castellà a les aules catalanes. "O amb el nen i la seva família o amb els nazis que l'assenyalen i l'assetgen", ha conclòs la seva intervenció, en referència al cas d'assetjament al nen de 5 anys de Canet de Mar (Barcelona).





El diputat de Cs Guillermo Díaz ha seguit la mateixa línia que el diputat de Vox, en afirmar que darrere de tot aquest tema hi ha el "racisme", la "xenofòbia" i la "mort civil de qui no se sotmet al dictat nacionalista" . "No és immersió, és asfíxia; és 'La cinta blanca' de Haneke, és 'L'onada' de Dennis Gansel, és 'Another Brick in the Wall' de Pink Floyd", ha enumerat com a exemples. I ha advertit el Govern que amb el cas de Canet "estan despertant un tità adormit".





Precisament, el diputat de Cs José María Espejo ha assegurat a través de Twitter que un diputat d'ERC s'ha acostat als diputats de Cs i els ha cridat “no sou catalans”. "El racisme i la xenofòbia brollen pels seus porus i no el poden amagar. Però el matonisme separatista no silenciarà les famílies de Catalunya ni tan sols assetjant nens. ¡PSOE VERGONYA!", ha escrit a través d'aquesta xarxa social.





Per la seva banda, el popular Óscar Clavell també ha tret a col·lació del cas del nen de Canet de Mar que, al seu parer, està fent "trontollar l'independentisme català", referint-se a ell com un "heroi". Durant la seva intervenció, Clavell s'ha dirigit als diputats nacionalistes catalans, acusant-los de ser “representants del feixisme i comunisme del segle XXI”. "Vostè són uns covards i uns miserables", els ha dit, per acusar també el PSOE de ser "còmplices" amb el seu silenci i d'estar possibilitant la creació d'"apartheids" a Espanya.





Després d'aquestes intervencions, ha estat el torn d' Albert Botran , de la CUP, que ha defensat el model d'immersió lingüística a Catalunya, un model que “no segrega” per raó de llengua, és “sinònim de cohesió social” i “no va en detriment del castellà".





TRUCADES D'ATENCIÓ ALS DIPUTATS





Tot seguit, Botran ha llegit un manifest en defensa d'aquest model educatiu en català, fet que ha generat cert enrenou a l'hemicicle, amb aplaudiments dels del seu grup i murmuris i queixes de la dreta. De fet, s'han pogut sentir crits apel·lant al diputat a llegir "en espanyol", provocant la intervenció del vicepresident primer de la Cambra, Gómez de Celis, que ha cridat l'atenció al diputat Agustín Rosety (Vox) per donar cops des del seu escó i per llançar crits de peu. Tot i que De Celis ha instat el diputat de la CUP a continuar la seva intervenció en castellà, Botran ha acabat la lectura en català, advertint que el que acabava de passar ha estat una "imposició lingüística".





La segona crida d'atenció del vicepresident primer del Congrés s'ha produït poc després, a la meitat de la intervenció de Josune Gorospe (PNB), que ha titllat de "lamentable" el Ple d'aquest dimecres i ha demanat a la dreta que no "amenaci amb aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Aquesta vegada, Gómez de Celis ha cridat l'atenció a Víctor Manuel Sánchez del Real, un altre diputat de Vox, demanant-li "decència" i "respecte" cap a la diputada basca perquè pogués finalitzar el seu discurs.





I ha tornat a interrompre la sessió per recordar els diputats presents que, segons el Reglament del Congrés, està prohibit gravar o fer fotos al mig de la sessió si no hi ha autorització prèvia de la presidència de la Mesa. "Prego a aquell o aquells que gravin o facin fotos, com també he vist algun diputat fent fotos, que s'ometin i deixin de fer les dues coses", ha exigit.





Els discursos de la resta de portaveus també han estat severs: des del BNG, el diputat del qual Néstor Rego ha cridat a la dreta "imperialistes fracassats", passant pel PDeCAT, el diputat del qual Sergi Miquel els ha acusat de ser "representants del feixisme", fins i tot Junts, en afirmar el seu portaveu, Miriam Nogueras, que la dreta representa el “franquisme, sectarisme, incultura i odi”.





Després hi ha intervingut Montserrat Bassa (ERC) i, un altre cop, el vicepresident primer del Congrés ha cridat l'atenció a les senyories, demanant "respecte" a la diputada que, en el seu discurs, ha qualificat el Tribunal Suprem de "fatxa". Gómez de Celis ha demanat a Bassa que retirés aquesta expressió, però aquesta s'ha negat: “És el que penso”.





El debat s'ha acabat amb les intervencions dels portaveus d'Unidas Podemos i el PSOE. Joan Mena (Unidas Podemos) ha dit sentir "vergonya" pels "espectacles" de la dreta, ha retret als de Vox de portar al Congrés "una ració d'intolerància i sectarisme" i ha afirmat que la "utilització política" que estan fent d'un nen de 5 anys és “repugnant”. Mena també ha retret a la dreta que no aprovaren una iniciativa per considerar Almudena Grandes filla predilecta de Madrid: "Això sí que és perseguir la llengua castellana".





També la diputada socialista Luz Martínez Seijo ha considerat una "vergonya" que PP i Vox hagin convertit la política en un "pamflet lamentable ple de malformacions de la realitat" i ha demanat al PP que se "centri" perquè "són els únics de la dreta a tot Europa que estan recolzant l'extrema dreta en posicions tan ultres" com les que, segons el parer de Seijo, s'han sentit aquest dimecres al Ple.