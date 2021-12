La UE avisa Rússia de "mesures sense precedents" si ataca Ucraïna

Ursula von der Leyen @ep







La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avisat aquest dimecres, en plena tensió de Rússia a la frontera ucraïnesa, que qualsevol agressió provocarà "mesures sense precedents".





En un debat parlamentari a Estrasburg, la líder de l'executiu comunitari ha assenyalat que el suport de la UE a Ucraïna és "indestructible" i ha defensat les mesures que Europa ha posat en marxa des de l'annexió illegal de Crimea el 2014.





Von der Leyen ha avisat que la resposta europea a una possible invasió russa passaria per una "una robusta expansió i ampliació d'aquestes sancions ja existents", tot i que ha obert la porta a "adoptar mesures addicionals, sense precedents, amb greus conseqüències per a Rússia".





Les paraules de la conservadora alemanya arriben enmig de les tensions entre Moscou i Occident per l'important desplegament militar a la zona fronterera, que ha fet saltar les alarmes sobre una possible invasió, després del precedent de Crimea.





Actualment, la UE està enfocada a evitar una escalada de la situació, fet que podria justificar una acció de Moscou contra Kíev. Per tot això, Von der Leyen ha demanat a les autoritats russes rebaixar la tensió i transitar per vies diplomàtiques.





Aquest dimecres els líders de la UE aprofitaran la cimera amb els països de l'est per formar un front unitari contra Rússia. A banda del suport a Ucraïna, es mirarà de reafirmar el compromís amb l'estabilitat de la regió i el desig que el país continuï avançant amb les reformes necessàries.