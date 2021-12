Google acomiadarà els empleats que no es vacunin

@EP





Google ha dit als seus empleats que suspendrà el pagament de nòmines, i posteriorment acomiadarà, als empleats que no compleixin la política de vacunació Covid-19 de la companyia, segons documents interns vistos per CNBC.





Una circular enviada per la direcció de l'empresa assegura que els empleats tenien fins al 3 de desembre per declarar-ne l'estat de vacunació i carregar documentació que mostri proves, o per sol·licitar una exempció mèdica o religiosa.





La companyia va dir que després d'aquesta data començaria a contactar els empleats que no havien pujat el seu estat o no estaven vacunats, així com aquells les sol·licituds d'exempció dels quals no van ser aprovades.





El document deia que els empleats que no hagin complert les regles de vacunació abans de la data límit del 18 de gener rebran una baixa durant 30 dies. Després d'això, l'empresa els suspendrà el sou per un període de sis mesos i, si segueixen sense vacunar-se, els acomiadarà.





Si bé gran part de la indústria de la tecnologia continua endarrerint els plans de tornada a la feina i les empreses, grans i petites, es preparen per a un futur flexible, Google vol que la seva plantilla treballi presencialment, almenys, tres dies a la setmana.





L'administració de Biden va ordenar a les empreses nord-americanes amb 100 treballadors o més que s'assegurin que els seus empleats estiguin completament vacunats o se sotmetin a proves periòdiques per detectar Covid-19 abans del 18 de gener. Tot i això, un tribunal federal va suspendre l'ordre a principis de novembre.





Tot i així, Google va demanar als seus més de 150.000 empleats que carreguessin el seu estat de vacunació en els seus sistemes interns, ja sigui que planegin ingressar a l'oficina o no, i la companyia va indicar que planeja seguir l'ordre de Biden.





"Qualsevol persona que ingressi a un edifici de Google ha d'estar completament vacunada o tenir un allotjament aprovat que li permeti treballar sense venir al lloc", assegura la companyia a la circular enviada als seus empleats, afegint que "les proves freqüents no són una alternativa vàlida a la vacunació”.