Rebutgen per unanimitat les recusacions presentades contra els magistrats Espejel i Arnaldo

Vista general del primer Ple jurisdiccional després de la renovació de l'òrgan, al Tribunal Constitucional, a 15 de desembre de 2021, a Madrid, (Espanya) @ep







El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat de ple i per unanimitat els incidents de recusació que es van plantejar contra els nous magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel per líders independentistes catalans. L'assumpte es va incloure aquest mateix dimarts com a annex a tractar aquest ple jurisdiccional, el primer que se celebra després de la renovació parcial de la cort de garanties.





Amb aquesta decisió, que ha estat recolzada per tots els magistrats al plenari, el nou president, Pedro González-Trevijano , salva el primer escull important del seu mandat, i és que està previst que en aquesta primera sessió es deliberin assumptes com l'Acord de la Mesa del Parlament pel qual es va reivindicar l'amnistia dels independentistes condemnats.