El Papa convida a cultivar el silenci i diu que "parlar com lloros disminueix" les persones

Papa Francesc @ep





El Papa ha convidat els fidels a cultivar el silenci, del qual ha assenyalat que "no cal tenir por", alhora que ha lamentat que " parlar com lloros disminueix " les persones.





Així, en unes paraules improvisades, Francisco ha afirmat que "parlar com papagais disminueix" les persones, després d'instar els fidels a seguir l'exemple de Sant Josep per "recuperar aquesta dimensió contemplativa de la vida oberta de bat a bat precisament pel silenci".





El pontífex ha continuat amb el seu cicle de catequesi sobre la figura de Sant Josep a l'audiència general d'aquest dimecres, celebrada a l'Aula Pau VI del Vaticà davant de centenars de fidels i pelegrins. La sala del Vaticà on tenen lloc les catequesis dels dimecres els dies hivernals hi havia un pessebre instal·lat.





El Papa ha destacat que l'"aspecte" més important de la figura de Sant Josep és "el silenci", un aspecte que segons ha apuntat, "sembla que no té tant de valor" a la societat actual. "No s'ha de tenir por del silenci", ha dit.





El pontífex ha reconegut que el silenci "espanta una mica" perquè demana que les persones entrin dins de si mateixos i trobin "la part més veritable". I ha especificat: "Són moltes les persones que tenen por del silenci, i per això han d'estar tot el temps parlant o escoltant la ràdio o la televisió, però no poden escoltar el silenci".





El Papa ha deixat clar que si bé els Evangelis no narren cap episodi en què Josep de Natzaret parli, això no significa que fos “taciturn”, ja que hi ha “un motiu més profund” per explicar el seu silenci. "Deixa espai la Presència de la Paraula feta carn, Jesús. El seu silenci no és mutisme, no és taciturn; és un silenci ple d'escolta, un silenci treballador, un silenci que fa emergir la seva gran interioritat", ha exclamat.





Francisco ha advertit que, sense cultivar el silenci, les "paraules es poden convertir en adulació, vanaglòria, mentida, maledicència, calúmnia". Per això, ha advertit que són molts més els "caiguts per la llengua que pel tall de l'espasa". I ha afegit: “Ens avergonyirem, però ens farà molt bé pensar en quantes vegades hem matat amb la llengua”.





"POBRE HAITÍ. PORTA UNA DARRERE D'ALTRA"





D'altra banda, el Papa ha lamentat la tragèdia al nord d' Haití on més de 60 persones han mort mentre estaven intentant recollir el combustible vessat d'un camió que havia patit un accident i que s'ha acabat incendiant.





"Pobre Haití. Porta una darrere l'altra. És un poble en patiment", ha assegurat el Papa, que ha demanat oracions per aquest poble de "gent bona i religiosa", després de fer present la proximitat als familiars de les víctimes.