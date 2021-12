La desocupació dels periodistes a Espanya cau un 15,2% el 2021

La xifra de periodistes aturats a Espanya ha baixat un 15,2% entre setembre del 2020 i el mateix mes del 2021, fins a situar-se en els 7.322 professionals, se l'Informe de la Professió Periodística 2021, que edita l'Associació de la Premsa de Madrid (APM).





A la presentació de l'estudi, el president de l'APM, Juan Caño, ha explicat que les bones dades es poden deure a dos factors: d'una banda, “a la digitalització progressiva de la professió, ja que cada cop hi ha més diaris digitals i ja aquests ofereixen més ocupació que la televisió, la premsa o la ràdio” i, en segon lloc, a l'augment dels autònoms.





Diaris @ep





Segons ha informat l'associació, el director de l'informe basat en una enquesta professional a 1.212 periodistes, Luis Palacio, ha detallat que les dones representen el 62% de l'atur registrat, un percentatge que amb prou feines ha variat al llarg dels darrers anys”.





Per comunitats autònomes, Madrid, Andalusia, Catalunya i el País Valencià reuneixen el 69% de l'atur registrat . Així mateix, on més baixa respecte a setembre de 2020 és a Balears (-34,1%), Ceuta i Melilla (-33,3%), Navarra (-33%) i Múrcia i Catalunya (ambdues amb -24,9%) ).





Pel que fa a la retribució, en el cas dels trams per sota dels 1.500 euros nets al mes, els periodistes contractats que els perceben ha augmentat, i ja representa un 34%. En canvi, els nivells més baixos de retribució, tant per als comunicadors contractats com per als autònoms, s'han reduït. El 30% dels autònoms de totes dues especialitats perceben menys de 1.000 euros nets al mes.





En aquest sentit, la mala retribució del treball periodístic és el principal problema professional en haver estat destacat pel 16% dels 1.212 periodistes enquestats.





Sobre les jornades laborals, l'estudi mostra que el 62% dels periodistes contractats i el 58% dels comunicadors treballen més de les 40 hores a la setmana, i el 26 i el 20%, respectivament, més de 45 hores.





" Es pot dir que els periodistes estem satisfets amb la nostra professió ", ha assegurat Palacio, qui ha agregat que "percentatges propers al 60% en el cas dels periodistes i superiors en el dels comunicadors manifesten que estan satisfets amb la feina que realitzen" .





Els enquestats situen com el segon problema la manca d'independència política i econòmica dels mitjans en què treballen. "Una falta d´independència que està íntimament relacionada amb la situació econòmica de les empreses", ha subratllat Luis Palacio.





POLARITZACIÓ I XARXES SOCIALS





Aquest any l'informe inclou dos destacats dedicats a la polarització de la ciutadania i a les xarxes socials. Segons es desprèn de l'enquesta realitzada, "els periodistes consideren que la polarització es produeix en les dues direccions", és a dir, de l'àmbit polític als mitjans i viceversa (68% dels enquestats).





Pel que fa a la utilització de les xarxes per acusar professionals i mitjans de partidisme a l'hora d'informar, l'enquesta revela que un 14% dels professionals han rebut aquestes acusacions a títol individual, mentre que el 66% manifesta que els que han estat acusats són els mitjans en què treballen.





Com el 2020, els diaris digitals són el mitjà en què un major percentatge dels periodistes enquestats desenvolupen la seva tasca, seguits de la televisió, la ràdio i els diaris en paper . "Cal assenyalar el creixement dels que treballen en altres suports digitals com àudio i televisió digital o xarxes socials", ha apuntat Palacio.





Entre els periodistes contractats es constata un equilibri en funció del sexe, és a dir, el 50% són dones i el 50% d'homes, "equilibri que s'assoleix després que els últims anys el percentatge de dones augmentarà de mica en mica". En canvi, ha afegit Luis Palacio, "es mantenen les diferències en matèria del repartiment per categories professionals, especialment pel que fa als llocs directius ocupats majoritàriament per homes".





També s'ha confirmat la tendència en augment dels professionals que treballen en companyies de mida petita. A l'últim lustre, els contractats en empreses amb menys de 10 empleats han passat de l'11 al 18%.





A Espanya, i segons les dades de les enquestes realitzades al llarg dels últims anys (entre el 2017 i el 2021), el percentatge dels qui van triar lliurement la condició d'autònom ha passat del 21 al 31%, cosa que representa un augment de deu punts.





Sobre la pràctica professional, un 49% dels periodistes contractats manifesta que participen molt o força en les decisions editorials i un altre 33% que hi participen alguna cosa. La participació se circumscriu sobretot a la selecció dels temes i a la correcció dels seus enfocaments.





MAJORIA DE DONES A LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL





Al camp de la comunicació empresarial són majoria les dones, tant entre els contractats com entre els autònoms, encara que entre els primers el percentatge d'homes s'ha incrementat des del 2017 en 5 punts percentuals. A més, entre els comunicadors que ocupen llocs directius és més gran el percentatge de dones que d'homes.





Finalment, sobre la consideració de la comunicació com a un treball periodístic, es constata, segons el 57% dels enquestats, que es tracta de dues activitats diferents. "Les opinions de periodistes i comunicadors són divergents: els primers no creuen que la comunicació empresarial sigui periodisme i els segons sí", ha aclarit Palacio.