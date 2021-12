Brussel·les demana als països de la UE renovar el 15% dels edificis vells el 2030

La Comissió Europea ha reclamat dimecres als països de la Unió Europea renovar el 15% dels edificis vells per a l'any 2030, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de l'estoc immobiliari europeu en línia amb el pacte verd.





La proposta busca que els Estats membres comptin amb un parc immobiliari renovat i més eficient, amb la meta que els edificis consumeixin menys energia, es nodreixin de renovables i s'adaptin a les exigències dels certificats energètics.





@ep





" Estimular les reformes de casa i altres edificis recolza la recuperació econòmica i genera noves oportunitats d'ocupació. Les reformes enfocades a l'eficiència energètica permeten pagar una factura de la llum més baixa i al final la inversió val la pena ", ha assenyalat el vicepresident de la Comissió per a Pacte Verd, Frans Timmermans.





El polític holandès ha subratllat que el pla de Brussel·les té com a objectiu augmentar les reformes energètiques a immobles dins de la UE. El focus als edificis més vells prioritza les reformes més rendibles i ajuda a combatre la pobresa energètica, ha indicat.





Així, l'Executiu europeu planteja elevar els estàndards mínims energètics i reclama la reforma del 15% del parc immobiliari menys eficient amb l'horitzó del 2030 perquè no hi hagi edificis amb la pitjor qualificació energètica (F), cosa que indica un mal condicionament.





Proposa que el 2030 tots els edificis de nova construcció siguin neutrals en emissions, amb l'objectiu del 2027 per a edificis públics, en un intent que el sector públic prengui la davantera en aquest camp.





CERTIFICATS ENERGÈTICS





Brussel·les posa el focus també sobre els certificats energètics per harmonitzar-los a tota la UE per al 2025 i estendre la seva obligatorietat a tots els edificis públics, així com edificis el contracte de lloguer dels quals es renovi.





El parc immobiliari en venda i lloguer ha de comptar amb certificat i aparèixer clarament als anuncis en què s'ofereixi, segons recull la proposta presentada per l'Executiu comunitari.