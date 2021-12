Actors, polítics i ciutadans acomiaden Verónica Forqué a la capella ardent: "Se'ns ha anat un àngel"

Capella ardent de Verónica Forqué @ep





Actors, polítics i ciutadans han acudit al Teatro Español, on s'ha instal·lat la capella ardent de Verónica Forqué , per donar el darrer adéu a l'actriu. "Se'ns ha anat un àngel", ha afirmat davant dels mitjans de comunicació la seva companya de professió María Barranco.





"Ara estem amb molta pena, molt tristos. Però espero que sigui on sigui, sigui molt feliç i que descansi", ha assegurat l'actriu, que anava acompanyada de l'advocada i política Cristina Almeida , a l'espai habilitat per acomiadar Forqué, guardonada amb quatre Goies i protagonista de pel·lícules com 'Kika' o 'Què he fet jo per merèixer això?'.





Per part seva, entre llàgrimes, Massiel ha recordat l'actriu com un "ésser humà ple d'encant i de dolçor", alhora que ha demanat "a la sanitat pública i al Govern que tingui en compte que la depressió és una malaltia molt fort i ha de tenir prioritat”. "I el Covid està fent molt de mal per l'aïllament i cuiden molt els nens petits", ha postil·lat.





"Ella no tenia problemes econòmics, però que pensin que el Covid ha aïllat molt tota una professió. A part d'altra gent, però el món de l'espectacle és molt sensible i té altres mancances", ha prosseguit Massiel, que ha assenyalat que recordarà Vaig forcar com "una artista meravellosa i irrepetible i una persona molt carismàtica". "S'ha volgut anar, respecteu-la", ha demanat als mitjans. Forqué va ser trobada morta a casa seva dilluns passat.





Actors i companys de professió com Antonio Resines, Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, Beatriz Rico, Àlex Delacroix, Susi Sánchez, Elisa Mantilla, Charo López, Maria Garralón, Tito Valverde, Manuel Gómez Pereira, Yolanda García Serrano, Mario Gas, Pablo Carbonell , Vicky Peña o el director David Serrano , també han acudit a la capella, juntament amb la directora de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques (INAEM), Amaya de Miguel ; el dissenyador Eduardo Navarrete ; o l'acadèmic José Luis Gómez , entre d'altres. Molts no han volgut fer declaracions.





Per part seva, el director, guionista, productor de cinema i president de l'Acadèmia de Cinema d'Espanya, Mariano Barroso , ha destacat que Forqué era "una referència per a tots". "Sempre es diu això que el millor pallasso és el pallasso trist, fixa't tot el dolor que amagava Verónica i potser per això els seus treballs tenien aquesta dimensió extraordinària i s'han quedat tant al cor de la gent", ha rememorat, sense oblidar "la càrrega d'emocions i de dolor que amagava i amagava".





"Aquí estem donant l'afecte i l'agraïment per tots els seus treballs i l'amor de tots els seus companys. Agraïts pel seu talent descomunal i entrega absoluta. Treballava amb totes les armes que són l'emoció, el cos, la paraula. I ara és a un lloc on ningú li pot fer mal", ha conclòs.





El director de cinema Pedro Almodóvar ha recordat Forqué com “una actriu dotada per a la comèdia”. "No és la Verònica que jo he conegut" ha afirmat en recordar el final de la carrera. "El temps no l'ha tractada bé. Jo pensava que tenia armes més que suficients per lluitar contra aquests problemes, però la realitat ens diu que no. L'únic que penso és que si ja hi havia gent al seu voltant que la trobava que no hi era bé em costa molt creure que no hagin pogut fer alguna cosa per evitar-li un final que no és Verònica, no reconec aquesta dona en aquest final. No és la Verònica que jo he conegut", ha conclòs en arribar a la capella.





A l'entrada del teatre, s'ha col·locat una foto de Forqué i a l'escenari s'ha situat el fèretre tancat, mentre es van projectant imatges de l'actriu davant d'una desfilada contínua de ciutadans, desenes de persones entre les quals hi ha força joves.





"Ara mirant la foto es converteix en un mite, algú que estava tan propera de cop i volta", ha assenyalat Carmelo Gómez , que ha destacat la seva "capacitat de creació, fotogènia i que sintonitzava amb una cosa que no sé si en aquest moment és molt fàcil de trobar".





"Crec que és una gran pèrdua en aquest sentit i tothom coincidim. Després hi ha un moment per a la reflexió sobre el que està passant. A mi m'agrada això de 'no puc més', crec que és la frase amb què cap desgraciat s'ha de riure, crec que és la frase que ens fa reflexionar sobre a quin món estem i està bé que deixi aquest missatge", ha lamentat.





"El volcà, la pandèmia, són moltes coses que ens han d'ajudar a reflexionar que cal començar a fer alguna cosa i hi ha una lluita en silenci", ha indicat, alhora que ha reconegut que recordarà Forqué "amb alegria".





En la mateixa línia s'ha expressat Antonia San Juan , que ha qualificat Forqué com "una de les seves inspiracions" com a actriu, a més de lamentar la seva forma "tan tràgica i tan dura d'acabar"; o Samantha Vallejo Nágera : "Era la millor, meravellosa i única".





Entre els primers que han acudit a dir adéu hi ha cares conegudes com Paco León , que ha recordat que ha treballat "amb ella i amb la seva família" i acudeix a la capella "a fer una abraçada a família i a acomiadar-la". "Vaig parlar amb ella i la vaig veure fa poc", ha assenyalat, alhora que ha recordat les paraules de Yolanda Ramos , que va qualificar la mort de Forqué d'"accident laboral".





"INTENTAR AGRADAR SEMPRE"





El Ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , ha recordat aquest dimecres "el somriure i la vitalitat" de Verónica Forqué en arribar al Teatro Español. "Quedarà com a testimoni de bona feina i de tota una època", ha assegurat en declaracions als mitjans, davant els quals ha reconegut sentir "molta tristesa".





La representació política de la Comunitat de Madrid ha estat liderada per la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso , que ha destacat la seva "qualitat com a actriu i especialment com a persona" i ha asseverat que Madrid "ha perdut molt" amb la seva mort.





"Normalment no ens manifestem gaire en aquest tipus de situacions des del Govern, però bé sóc aquí a títol personal i representant la Comunitat de Madrid", ha destacat la dirigent autonòmica, que lamenta "molt" la mort de Forqué, que "sempre va ser carinyosíssima, molt sensible i amable" amb ella.





Segons ha explicat l'actriu col·laborava amb l'Executiu regional tant a través dels Teatres del Canal com en altres activitats, una faceta personal que Ayuso complementa amb la seva carrera com a actriu, que ha "seguit amb molt d'afecte".





"És una pèrdua per a tots els madrilenys. Perdi molt Madrid per la seva qualitat com a actriu i molt especialment com a persona", ha afegit Isabel Díaz Ayuso. Finalment, ha recordat la seva "humilitat, sinceritat i somriure" juntament amb la seva forma d'"intentar agradar sempre".





Mentrestant, l'Ajuntament de Madrid ja està estudiant quin homenatge realitzar en memòria de l'actriu madrilenya, que va morir als 66 anys, ha donat a conèixer l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida . "Estem estudiant l'homenatge des de l'Ajuntament. Segur que farem un minut de silenci al ple de l'Ajuntament, però mereix més que un minut de silenci", ha traslladat als mitjans de comunicació.





També ha assistit a la capella el diputat del PSOE de Cultura Marc Lamua o la delegada de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levy , juntament amb nombrós públic que ha fet fila a la madrilenya plaça de Santa Anna per poder dir adéu a la intèrpret.





La capella ardent ha estat instal·lada al Teatro Español fins a les 16.00 de la tarda, hora en què el fèretre ha sortit del recinte entre els aplaudiments del públic existent. El cos de Verónica Forqué serà incinerat a les 20.00 a la madrilenya localitat de l'Escorial.