El teletreball perjudica més la salut de les dones

Teletreball / Europapress





El teletreball afecta especialment la salut de les dones, ja que tres de cada quatre dones (71%) pateixen estrès i fatiga digital amb l'actual forma de treball, segons el darrer estudi de l'Observatori de Lideratge a l'Empresa de la UPF Barcelona School of Management , dirigit per Sílvia Cóppulo.





Els homes, per contra, reconeixen patir estrès en un 58% dels casos i fatiga en un 46%. "La mostra de l'enquesta és paritària, i per això podem concloure que connectivitat digital, salut i teletreball estan estretament relacionats amb el gènere de les persones", ha precisat Cóppulo.





En aquest sentit, la directora ha afegit que, a nivell emocional, dones i homes tenen posicionaments antagònics respecte a la relació entre connectivitat digital i solitud. Una afirmació que, tal com indica la UPF-BSM, se sustenta tenint en compte que les dones que treballen majoritàriament en remot exposen que tantes hores de connexió digital les fan sentir més soles. Els homes apunten justament el contrari.





"Elles tenen més clar que ells que una connectivitat digital més gran no suposa més productivitat" , ha assegurat la investigadora del departament d'Operacions, Tecnologia i Ciència, Erola Palau, que ha advertit que aquesta sobreconnexió resulta positiva per a les dones per a la seva carrera professional.





Tot i això, apunten les dues coautores, han observat que els homes, per majoria, són els que comanden els equips i tenen més responsabilitats dins de les organitzacions. "Elles han de demostrar que el seu treball és del mateix valor que el dels homes i, per tant, es veuen empesos a la sobreconnexió digital. S'exposen a nivells elevats d'estrès i fatiga laborals que han de combinar amb la lluita per la conciliació", ha argumentat Palau.





Finalment, l'estudi promou diverses recomanacions per redirigir la situació com, per exemple, conscienciar la població i les empreses de la necessitat de descansar i desconnectar, promoure polítiques adreçades a modificar els horaris laborals per garantir la conciliació o establir acords entre empresa i treballadors respecte a la disponibilitat digital, entre d'altres.