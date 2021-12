Juana Rivas recorre la decisió del jutge de no deixar-la en llibertat després de l'indult parcial

Juana Rivas @ep





La defensa de Juana Rivas , la mare de Maracena condemnada a presó per la sostracció dels seus dos fills menors l'estiu de 2017, ha presentat aquest dimecres un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial sol·licitant la revocació de la interlocutòria dictada pel Jutjat del Penal número 1 de Granada rebutjant suspendre l'execució de la pena després de l'indult parcial que li va concedir el Govern.





Així ho ha assenyalat Aránguez Advocats en una nota de premsa, en què ha ressaltat que aquesta suspensió "permetria" a Rivas "passar" les dates nadalenques amb els seus fills, ja que el tribunal que porta el procés civil a Itàlia ha autoritzat "sense possibilitat ja de recurs", segons ha informat el despatx, "que passin totes aquestes vacances amb la seva mare".





Per això, i segons ha detallat el bufet, "la urgència del recurs és evident", i per això no ha presentat recurs de reforma, que "dilataria el procediment i perjudicaria l'interès dels menors, que no podrien estar amb la mare" .





"Per això presentem directament apel·lació davant un òrgan en què dipositem totes les nostres esperances, l'Audiència Provincial" doncs, "sent causa amb pres, la seva tramitació és preferent i urgent".





En el recurs, la defensa de Rivas a Espanya destaca que la suspensió de pena és "un acte discrecional, però no arbitrari" pel que "ha de ser motivat" , però, afegeix, el magistrat Manuel Píñar, titular del Jutjat Penal 1, i contra el que divendres passat va anunciar una querella criminal per la presumpta comissió d'un delicte de prevaricació judicial i calúmnies, "denega", continua, "la suspensió per tres raons falses, absolutament inventades" alhora que "eludeix pronunciar-se sobre les múltiples circumstància que aconsellen la suspensió de pena”.





D'una banda, i segons desgrana Aránguez Advocats, tractaria de fonamentar la decisió en "tres fets destacables" que, "en realitat, no són sinó tres falsedats", en considerar la defensa que "és absolutament mentida que la senyora Rivas no hagi expressat el seu penediment, és totalment fals que hagi incorregut en alguna altra conducta penal a Itàlia, i finalment el més greu: és cruel i temerari afirmar que un fill hagi pogut ser abusat sexualment.





D'altra banda, continua la nota de premsa del bufet, es compleixen tots els requisits legals per concedir la suspensió ia més concorren circumstàncies que aconsellen concedir aquest benefici. Així, Rivas "és delinqüent primària, la pena és de 15 mesos de presó i ha pagat els 12.000 euros d'indemnització" al pare dels nens, l'italià Francesco Arcuri.





Però, a més, sempre segons la defensa de Rivas, hi ha raons que aconsellen la suspensió de pena. "Té feina estable, una xarxa de suport familiar, suficient formació acadèmica, i per descomptat, no té addicions o trastorns mentals que hagin de ser tractats", ha apuntat. "Precisament per totes aquestes acreditades raons els Serveis Penitenciaris han classificat la senyora Rivas en tercer grau, decisió ratificada pel Jutge de Vigilància Penitenciària de Granada".





Recorda que la Fiscalia i l'acusació particular donen suport a la sol·licitud, i explica que "la denegació de la suspensió de pena causa un irreparable perjudici", no només per a la mare de Maracena "sinó també per als seus dos fills". Finalment, destaca que "novament s'ha ignorat una qüestió essencial: és cert que la senyora Rivas va cometre l'error de no lliurar als seus fills després d'un requeriment judicial, però cal no oblidar que és una víctima de violència de gènere i estava en aquells moments terriblement afectada pel procés de victimització que estava denunciant”.





"SATISFACCIÓ" PER LA DECISIÓ DE LA JUSTÍCIA ITALIANA





En paral·lel, l'equip jurídic de Juana Rivas en conjunt ha mostrat la seva "enorme satisfacció" davant la decisió recent de la Cort d'Apel·lació de Cagliari, que porta el procés civil obert a Itàlia, en què es confirma l'autorització per a la vinguda dels nens a Granada per passar el total de les vacances de Nadal amb la mare i la família. "Els nens tornaran posteriorment a Cagliari i esperem que, de manera definitiva, tornin molt aviat a Espanya", ha afegit.





Aquest procés quedava vist per a sentència el 19 de novembre passat a la Cort d'Apel·lació de Cagliari, i s'obria després que el 2019 la justícia italiana li concedís la custòdia exclusiva a Arcuri, establint un règim de visites que permetia a la mare passar temporades amb ells a Espanya.





La Primera Secció Civil del Tribunal de Cagliari va concedir la custòdia al pare "amb exercici exclusiu de responsabilitat parental i residència a la llar paterna". D'acord amb aquesta resolució, que va ser recorreguda per Rivas donant origen al procés referit, hauria de pagar 300 euros al mes, 150 euros per nen, en concepte de manutenció, a més d'assumir el 50 per cent de les despeses extraordinàries prèviament acordades i documentats.





Els menors podrien passar cada any el període comprès entre el final de l'escola i la primera meitat del mes d'agost a prop de la seva mare a Espanya, així com les vacances de Nadal alternades amb el pare, segons afegia la sentència, que desgranava en aquest apartat com s'havia de dur a terme el règim de visites en els diferents períodes.





EFECTES DE L'INDULT PARCIAL A ESPANYA





A Espanya, el Govern donava l'indult parcial el 16 de novembre passat a Juana Rivas, per la qual cosa, a més de rebaixar a la meitat la pena de presó per sostracció de menors, commutava la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat respecte dels seus fills per la pena de 180 dies de feines en benefici de la comunitat, a condició que no cometi el mateix delicte pel qual va ser condemnada en el termini de quatre anys.





En aquest context, el Jutjat Penal 1 de Granada va rebre la comunicació oficial de l'indult, després del qual va procedir a anul·lar la pena de privació de la pàtria potestat a què havia estat condemnada durant sis anys, donant així compliment a aquesta mesura de gràcia.