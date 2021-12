Un pitbull arrenca un braç a un nen de 4 anys

Un gos ha arrencat el braç sencer a un nen quan va ficar la mà al corral del pitbull de la seva àvia. Axel Foster, de quatre anys, va perdre el braç des de l'espatlla cap avall en un aterridor atac de divendres a la ciutat de Tecumseh , Oklahoma , EUA.





El cap JR Kidney, del Departament de Policia de Tecumseh, va dir: "He vist mossegades de gossos en el passat i he experimentat algunes mossegades de gossos força brutals amb nens, però mai una amputació completa".





Pitbull - Una fotografia de Yohan Cho a Unsplash





El braç encara era al corral quan van arribar els oficials i van trobar el nen i l'àvia al camí d'entrada. Chief Kidney va dir: " Quan els oficials i el control d'animals van intentar recuperar el braç, el gos es va tornar agressiu amb ells ". Els agents de policia i els bombers van intentar aturar l'hemorràgia amb el torniquet.





El nen va ser traslladat d'urgència a l'hospital, on els intents de tornar a unir el braç no van tenir èxit. Destiny McDow, la mare d'Axel, li va dir al mig local KFOR: "Vam córrer a l'hospital. Quan vam arribar allà, les infermeres van confirmar que el seu braç estava desmembrat del seu cos. No sé per què està passant. Jo mai vaig passar per això, i ell és només un nen”.





S'ha confirmat que el gos que va atacar Axel ha estat executat. El Departament de Policia de Tecumseh ara treballa amb el Departament de Serveis Humans per determinar si Axel estava sent vigilat en el moment de l'atac. Si no, els avis podrien enfrontar càrrecs per negligència infantil.