Mor als 95 anys Victor Moro, exdirectiu de Banco de España i Pescanova

Banc d'Espanya @ep





L'economista Víctor Moro (Ribadeo, 1926), que va ser subdirector general del Banc d'Espanya i director general de Pescanova, ha mort aquest dimecres.





Moro, que ha mort als 95 anys, va començar la seva carrera com a tècnic del Banc d'Espanya el 1948, després d'això va exercir com a interventor el 1960. Dos anys més tard, va ser nomenat director general de Pescanova , on va continuar la seva trajectòria fins al 1975.





L'economista també va desenvolupar la seva carrera a l'àmbit polític i el 1977 va ser nomenat diputat per Pontevedra per UCD. A més, durant els anys següents va ser subsecretari de Pesca i Marina Mercant al Ministeri de Transports i Comunicacions i director general de Pesca Marítima al Ministeri de Comerç.





A més, el 1979, es va presentar com a candidat d'UCD a les eleccions municipals de Vigo, que va guanyar. Tot i això, un pacte va portar Manoel Soto Ferreiro a l'Alcaldia i a Moro a l'oposició.





L'economista gallec va exercir com a director del Banc d'Espanya a Barcelona i subdirector general del Banc d'Espanya a la dècada dels 80 i durant tota la seva vida va col·laborar a la premsa.





Després de transcendir la mort de Moro, el Grup Nova Pescanova ha traslladat el seu "més sentit condol" als seus familiars, amics i amics de Víctor Moro . Així, ha destacat que "va contribuir a la construcció dels primers vaixells de Pescanova" i "va treballar al descobriment de nous caladors de tot el món", potenciant així l'expansió internacional de l'empresa.





En aquest sentit, ha assegurat que la seva tasca al capdavant de Pescanova a les dècades dels 60 i 70, la seva "visió" i el seu "profund coneixement del sector" van ser claus per "situar Galícia i Espanya al capdavant de la indústria pesquera" mundial" i "establir les bases del que avui és el Grup Nova Pescanova".