Un 25% de classes en castellà tira més gasolina al foc

Escola Turó del Drac a Canet de Mar





Ja fa uns quants dies que parlem sobre el tema del compliment de la sentència del TSJC que obliga les escoles a fer un 25% de classes en castellà . La tempesta política s'ha materialitzat quan una família de Canet exigia a la seva escola que es compleixi la sentència. Qüestió que no estan disposats a complir i que ha donat munició als intransigents per aixecar la bandera en defensa de la immersió lingüística i a alguns energúmens, que n'hi ha, per amenaçar la família que s'ha vist obligada a demanar protecció.





Si els independentistes estaven mirant-se entre ells amb recel, ara tenen prou munició per tornar a la “guerra” dialèctica, de greuges i altres valenties a què ha caigut fins i tot el mateix president de la Generalitat. Pere Aragonés ha cridat el rampell en forma de manifestació a la qual s'han sumat els dos “grans” sindicats: UGT i CCOO, als quals no els veiem trucar a la manifestació per les greus mancances de la sanitat catalana , on les llistes de espera s'han fet tan llargues en gairebé totes les especialitats i atenció primària. D'això n'hi ha molts exemples: per acudir al traumatòleg, els malalts han d'esperar sis mesos, i si la seva mobilitat està més que reduïda, ja que es fastiguegen, o com diuen alguns: “És el que hi ha”. Aquí ni hi són ni se'ls espera als sindicats anomenats de classe - quina classe?-. Després es pregunten perquè apareixen nous sindicats, i segurament sigui per coses com aquesta. Montesquieu deia que “per ser realment gran, cal estar amb la gent, no per sobre”.





Les persones som una espècie animal realment especial i contradictòria que quan algú pretén imposar alguna cosa, el resultat és el contrari del desitjat, perquè la imposició atenta als drets i les llibertats de la gent. En canvi, la pedagogia, el diàleg, la informació i els arguments són elements de conscienciació que hi incideixen molt més, i a més no produeixen rebuig. Perquè al final com afirmava el poeta i escriptor austríac, Rainer Maria Rilke: “Converteix el teu mur en un esglaó”. Això no es fa, greu error de la classe dirigent.





La metxa de la divisió algú pensava que estava gairebé apagada, i que el que tocava ara era extingir-la del tot. Queda lluny aquest desig: s'està fent més gasolina i cap aigua. Utilitzar la llengua, que se suposa que és un instrument de comunicació, com a arma llancívola, i més amb nens que seran el futur del país, és realment temerari. No es pot excloure el català, però tampoc l'espanyol que el parlen al món més de 510 milions de persones. És realment una irresponsabilitat supina. La immersió s'ha de fer – ja està feta – amb sentit comú i pedagogia, incentivant, no castigant, i els drets de les persones s'han de respectar, no trepitjar. Cap dirigent no ha d'imposar una llengua, perquè al final produirà rebuig. Utilitzar els nens com a arma en una batalla que fins fa poc no era un problema, és un nivell molt baix. El respecte ha d'imperar sempre i les llengües són una riquesa que no cal menysprear. Les llengües s'han de protegir, però no imposar. Deia Montesquieu: “La llibertat és el dret a fer allò que les lleis permeten”.