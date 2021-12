Els Reis traslladen el condol a la filla de l'actriu Verónica Forqué

Verónica Forqué @ep





Els Reis Felip VI i Letizia han enviat aquest dimecres un telegrama de condol a María Forqué, la filla de l'actriu Verónica Forqué, que va morir aquest dilluns als 66 anys després de ser trobada morta al seu domicili de Madrid aquest dilluns, han informat fonts de Casa Real.





Durant la jornada, actors, polítics i ciutadans han acudit al Teatro Español, on s'ha instal·lat la capella ardent de Verónica Forqué, per donar el darrer adéu a la intèrpret. El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, n'ha recordat "el somriure i la vitalitat". "Quedarà com a testimoni de bona feina i de tota una època", ha assegurat en declaracions als mitjans, davant els quals ha reconegut sentir "molta tristesa".





La representació política de la Comunitat de Madrid ha estat liderada per la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, que ha destacat la seva "qualitat com a actriu i especialment com a persona" i ha asseverat que Madrid "ha perdut molt" amb la seva mort.





" Normalment no ens manifestem gaire en aquest tipus de situacions des del Govern, però bé estic aquí a títol personal i representant a la Comunitat de Madrid ", ha destacat la dirigent autonòmica, qui lamenta "molt" la mort de Forqué, qui "sempre va ser carinyosíssima, molt sensible i amable" amb ella.





Per part seva, el director, guionista, productor de cinema i president de l'Acadèmia de Cinema d'Espanya, Mariano Barroso, ha destacat que Forqué era "una referència per a tots". "Sempre es diu això que el millor pallasso és el pallasso trist, fixa't tot el dolor que amagava Verónica i potser per això els seus treballs tenien aquesta dimensió extraordinària i s'han quedat tant al cor de la gent", ha rememorat, sense oblidar "la càrrega d'emocions i de dolor que amagava i amagava".





"Aquí estem donant l'afecte i l'agraïment per tots els seus treballs i l'amor de tots els seus companys. Agraïts pel seu talent descomunal i entrega absoluta. Treballava amb totes les armes que són l'emoció, el cos, la paraula. I ara és a un lloc on ningú li pot fer mal", ha conclòs.