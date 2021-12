El desenvolupament de l'hidrogen renovable permetrà a Espanya convertir-se en un hub internacional de la tecnologia

@CatalunyaPress





El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE). Un sistema que permetrà desenvolupar tecnologia, coneixement, capacitats industrials i nous models de negoci amb la intenció de mantenir Espanya com un dels principals països en el tema de les energies netes.





En total, es calcula que aquestes mesures suposin una inversió total de 16.300 milions d'euros. Una inversió que, segons les previsions, es dividirà en 6.900 milions d'euros per part del sector públic i la resta serà aportada per la inversió privada. A més, amb aquest nou projecte es preveu que es generin 280.000 llocs de treball, comptant directes i indirectes.





ESPANYA ES MANTÉ COM A POTÈNCIA A LES ENERGIES RENOVABLES





Les energies renovables cada cop estan cobrant més força. En aquest aspecte, Espanya s'ha convertit en una de les principals potències del món en energia renovable i destaca per tenir el recurs solar més gran d'Europa i pels recursos eòlics de què disposa. Gràcies a això, Espanya està situada en una posició molt bona per continuar avançant en aquests termes.





Ara mateix, l'hidrogen renovable o les tecnologies marines flotants es troben en fase de desenvolupament, però gràcies al gran avenç que té Espanya podrà avançar-hi. Unes tecnologies que generaran ocupació de qualitat, a més de ser més sostenibles a llarg termini. Per això s'ha pogut dissenyar aquest pla PERTE.





Per poder indicar i mantenir que aquest sistema es porta correctament, aquests projectes compten amb un segell de reconeixement. Són els anomenats Energia NextGen i són un sistema de classificació, seguiment i etiquetatge per a projectes integrals que s'emmarquen dins del Pla de Recuperació.





COM S'ATORGARAN EL SUPORT ECONÒMIC DEL PLA?





Per poder atorgar això el suport econòmic es farà mitjançant convocatòries de concurrència competitiva per seleccionar els millors projectes. En aquest sentit, hi haurà criteris comuns com la participació de Pimes, l'impacte que tindrà al territori, la transició justa o la creació d'ocupació. El que sí que han volgut destacar és que aquest pla tindrà prioritat tot allò que sigui a curt termini i que, òbviament, sigui compatible amb les metes.





Infografia de l'hidrogen | @EuropaPress





La sostenibilitat preocupa dins del govern. Per això, aquest nou pla vol treballar amb hidrogen, un vector energètic clau, ja que serà la manera de tenir un planeta net, segur i assequible. L'hidrogen és la millor manera que s'han trobat per retirar l'ús del carbó de les grans indústries.





Espanya està al capdavant de les energies renovables i això també significa que parteix amb un lleuger avantatge amb el desenvolupament d'aquest hidrogen renovable, ja que permetrà convertir-se en un hub internacional de la tecnologia. Per això, aquest punt és el que rep més suport del nou PERTE, ja que es mobilitzarà una mica més de 4.000 milions d'euros entre el capital públic i el privat.





A banda de les mesures transformadores que tindrà el nou PERTE, també hi ha 17 mesures facilitadores. Aquestes mesures serviran per generar un entorn propici per a la materialització del PERTE, a més de millorar la formació i millores de l'àmbit laboral. A més, el nou projecte reserva un paper rellevant per a l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE).





GENERARÀ NOUS LLOCS DE TREBALL





Les mesures incloses dins del PERTE contemplen la creació de nous llocs de treball. Seran més de 280.000 llocs de treball, tenint en compte que se'n generaran alguns de directes i d'altres d'indirectes. En aquest sentit, han volgut matisar que 185.000 aquests llocs de treball es generaran per les mesures transformadores, mentre que els 90.000 restants seran a través de les facilitadores.





Un altre dels aspectes que també es veuran afectats serà el PIB. La inversió per part del MITECO (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) suposarà un impacte directe sobre el PIB de 12.300 milions d'euros, a més d'un valor afegit brut de gairebé 11.000 milions.





Amb l'aprovació d'aquest nou PERTE hi ha moltes parts que en surten beneficiades, però segons s'ha volgut remarcar, el més important és que Espanya segueix al capdavant de les potències de mundials en energies renovables i que es pot convertir en un hub internacional de tecnologia desenvolupament de l'hidrogen renovable.