Els familiars de víctimes mortals en residències no creuen les paraules del president Pedro Sánchez i el seu PERTE

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat aquest dimecres un nou projecte estratègic que tindrà com un dels seus objectius principals millorar l'atenció a les persones grans perquè fins ara és "altament deficitària" .





" Si hi ha una lliçó hem d'extreure d'aquesta pandèmia és que tenim un sistema d'atenció a les persones grans altament deficitari i altament costós ", va indicar el president Sánchez durant la cloenda de presentació del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) d'Energies Renovables, Hidrogen Verd i Emmagatzematge (PERTE ERHA).















Va ser així com va anunciar que s'havia aprovat un PERTE per "redefinir" el sector de les cures perquè això també "és transformar en benefici dels compatriotes".



















Es tracta, doncs, d'un projecte pensat per a la transformació del sector de les cures i de l'economia social i el punt esmentat anteriorment serà un dels seus eixos. Però els familiars de les persones grans de residències no ho acaben de creure i continuaran denunciant "el maltractament generalitzat que es viu" en aquests llocs. I és que en declaracions a Catalunyapress, des de Els Estels Silenciats asseguren que se'ls tracta com si les seves vides valguessin menys que les dels joves.





EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST PERT?





L'objectiu d'aquest PERTE és "la transformació de les cadenes de valor estratègiques del sector de les cures i l'economia social, amb efecte tractor a l'economia i la societat a mitjà i llarg termini ", va apuntar el cap de l'Executiu.





Al pla esmentat es té en compte que l'Economia Social té actualment un ecosistema que garanteix el compliment dels objectius del PERTE amb empreses (sobretot pimes), moviments ciutadans, organitzacions representatives, investigació i entitats financeres.







Alhora, amb aquest projecte es busca l'arrelament al territori per "garantir la flexibilitat necessària per reforçar l'efecte multiplicador i l'impacte social sobre el desafiament demogràfic de les actuacions contingudes al PERTE i la vinculació a les necessitats canviants de les persones i als seus cicles vitals".





ELS ESTELS SILENCIATS: "A LES RESIDÈNCIES HI HA UN ABANDÓ QUE HAURIA DE VERGONAR A QUALSEVOL PAÍS DEMOCRÀTIC"





Catalunyapress s'ha posat en contacte amb Els Estels Silenciats i Moviment de Residències, dues plataformes darrere de les quals es troben familiars de persones grans que viuen en residències, per saber què opinen sobre aquest PERTE. L'objectiu d'aquestes plataformes és clar: defensar els seus éssers estimats del tracte que han rebut i reben, no només arran de la pandèmia, sinó des d'abans. I igual de clar tenen el que pensen sobre l'anunci de Sánchez: se li han demanat millores des de fa temps i ja no confien en les seves paraules.





"Des de la plataforma Els Estels Silenciats no confiem ni en les paraules ni en les bones intencions que no vagin acompanyats de fets. Estem farts d'aquesta teoria de bones intencions que haurien de repercutir per a un bé en l'atenció i la dignitat de la gent gran i que queda permanentment molt lluny de la realitat”, assenyalen.





Després, continuen: "Segons Pedro Sánchez, passats gairebé dos anys després de la primera onada, sense haver fet cap canvi real sobre això, l'atenció és deficitària. Nosaltres afegim que és injusta, que s'exerceix un maltractament institucional enorme (incloent-hi la pròpia administració), que hi ha un abandó que hauria d'avergonyir qualsevol país que es considera democràtic i es viuen unes injustícies que repercuteixen en la salut física i psicològica de les persones que viuen en residències i en les seves famílies”.





En aquesta línia, en declaracions a aquest mitjà comenten que "quan la dignitat de la persona està en mans d'una finalitat lucrativa (permesa i fins i tot fomentada i finançada per l'administració pública, sense control posterior), no hi ha esperança perquè a aquesta persona se la dignifiqui, se la respecti i se la tracti com un ésser humà que és. Per això, nosaltres continuarem denunciant el maltractament generalitzat que es viu a les residències i pressionarem perquè les seves vides tinguin el mateix valor que la dels nens, joves i adults".





MOVIMENT DE RESIDÈNCIES: "S'HA DELEGAT LA GESTIÓ DE CURES A EMPRESES OBVIANT RESPONSABILITATS"





Per la seva banda, des de Moviment de Residències han volgut incidir que malgrat que Sánchez ha esmentat que és arran de la pandèmia quan s'han adonat que han de millorar l'atenció a la gent gran, ells ja ho denunciaven amb anterioritat. Així, han afirmat en un comunicat emès a Catalunyapress que “aquesta és una situació que des dels col·lectius que propugnen un canvi de model està àmpliament denunciada amb anterioritat al Covid-19”.





Per ells, "el problema és que s'ha delegat la gestió de cures a mans d'empreses obviant la responsabilitat que tenen les diferents administracions. Aquest model de gestió participada pel capital privat ha portat a posar les responsabilitats públiques a mans d'empreses que, com a tal, busquen un benefici”.