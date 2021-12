El preu del lloguer pujarà un 5% el 2022 per la nova llei d'habitatge i l'IPC

Pis de lloguer @ep





L' Agència Negociadora del Lloguer (ANA) estima que els preus del lloguer pujaran un 5% el 2022, com a conseqüència de la futura Llei d'Habitatge i de la revisió anual dels contractes d'acord amb l'IPC, segons ha advertit aquest dimecres en un comunicat .





El director general ANA, José Ramón Zurdo, sosté que les mesures recollides a l'avantprojecte d'aquesta normativa, que no s'aprovarà fins al segon semestre del 2022, "poden ser el detonant de la pujada dels preus del lloguer, en provocar un escanyament de l'oferta".





A ANA consideren que l'increment dels preus del lloguer respondrà a un augment de la fiscalitat als petits arrendadors, a l'allargament dels períodes d'arrendament, la congelació de les rendes per als arrendadors persones físiques i la intervenció de les rendes per a les grans forquilles persones jurídiques o la penalització a l'IBI per habitatges buits.





Esquerrà també observa una situació de " gran incertesa i inseguretat jurídica " entre els propietaris dels immobles a causa d'aquestes mesures. Així mateix, adverteix que molts dels arrendadors comencen a posar els seus habitatges en venda quan finalitzen els contractes d'arrendament.





De la mateixa manera, assenyala que la futura Llei d'Habitatge respon a “criteris estrictament

polítics i ideològics" i adverteix que "perjudicarà greument l'oferta d'habitatges a

lloguer”.





ANA defensa l'autoregulació dels preus d'aquest mercat i posa com a exemple la

pandèmia, una etapa en què va augmentar l'oferta d'habitatge de lloguer i, per tant,

va disminuir el preu de les rendes.





En el cas de la revisió dels contractes, ja s'està produint un encariment de les rendes com a conseqüència de la pujada de l'IPC. Al novembre, l'índex de preus al consum es va situar en el 5,5%, fet que es tradueix en el nivell més alt en els darrers 29 anys , segons l'INE. A més, dades recollides per Idealista apunten que els contractes que siguin revisats en base a l'IPC del novembre s'encariran en més de 400 euros a l'any de mitjana a Espanya, principalment a les ciutats de Sant Sebastià, Barcelona, Bilbao, Madrid i Palma .





I de moment no hi ha senyals que l'escalada dels preus faci una treva a curt termini. De fet, s'esperen tensions al mercat de l'energia i al preu dels materials almenys fins a la primavera, per la qual cosa tot apunta que l'IPC continuarà impactant en les revisions dels contractes en els propers mesos.





Per exemple, la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funques), estima a l'escenari central de les seves previsions (basades en un preu més baix del cru i una electricitat estable fins a primavera per després baixar), que taxa interanual d'inflació se situarà al 5,8% el desembre d'aquest any (set dècimes per sobre de la projecció anterior), i una mitjana anual del 2022 del 2,9% (tres dècimes percentuals per sobre del que esperava fins ara).