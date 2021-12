Investiguen un professor per dir a les famílies que la vacuna té efectes "fatals" per als nens

@ep





La Inspecció Educativa investiga el cas d'un professor d'un col·legi de Torrent (València) que presumptament va aprofitar que havia de lliurar al seu alumnat l'autorització per a la vacunació antiCovid per afegir un altre escrit amb una explicació sobre suposats efectes negatius "fatals" dels sèrums per als menors.





Segons ha avançat la SER, aquest docent de Primària parla en aquest escrit de perillosos efectes secundaris de les vacunes, amb “desordres autoimmunes més greus en nenes”. A més, posa en dubte que sigui necessària per a menors de 14 anys i assegura que com que els adults estan vacunats no cal fer-ho als nens que pateixen la Covid amb "efectes semblants a una grip".





Alerta igualment d'“efectes secundaris de miocarditis i pericarditis, podent derivar en cardiomiopatia dillatades no isquèmica amb mal pronòstic o amb conseqüències fatals”. També assegura que “la infecció prèvia amb SARS-CoV 2 està associada amb un 84% menys de reinfecció”; que "els nens entre 0 i 14 anys tenen una mínima susceptibilitat"; i afegeix que hi ha la "possible integració de la teràpia gènica experimental injectada al genoma humà".





El document va arribar a les famílies dilluns i van ser aquestes les que ho van posar en coneixement del col·legi i del centre de salut. La direcció del centre educatiu, al seu torn, va denunciar immediatament el que va passar a la Inspecció.





Fonts de la Conselleria d'Educació han confirmat a Europa Press que l'organisme ja està analitzant el cas i que s'actuarà en els termes necessaris amb tota la informació que es recopili sobre el tema.





Les mateixes fonts recorden que només es vacuna els menors amb autorització de les famílies i que s'incentiva a la població la vacunació "per totes les raons establertes per les autoritats i experts sanitaris".





Per tant, es recomana "intensament que les famílies amb menors que reuneixin totes les condicions per vacunar-se ho facin efectiu per coresponsabilitat social davant d'aquesta pandèmia mundial".





VACUNACIÓ EN COL·LEGIS "AMB TOTAL NORMALITAT"





Així mateix, des de l'administració educativa subratllen que la vacunació als centres educatius s'està realitzant "amb total normalitat".





La vacunació infantil a la Comunitat Valenciana ha arrencat aquest dimecres amb una primera fase centrada a l'alumnat d'Educació Especial i el comprès entre els 11 i els 9 anys. Es preveu arribar a uns 150.000 menors vacunats abans de les vacances de Nadal.