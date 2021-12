Les pensions pujaran un 2,5% el 2022 i es donarà 'pagueta' als beneficiaris de l'ingrés mínim

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha confirmat allò que les dades ja apuntaven fa al voltant d'un mes: les pensions pujaran un 2,5% el 2022.





Aquesta pujada és perquè les pensions es vincularan ara a l'IPC per intentar no tenir pèrdues de poder adquisitiu. Així doncs, l'increment és el resultat de calcular la mitjana de la inflació d'entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021. Aquesta última s'ha confirmat aquest mateix dimecres i és per això que ha estat també el dia en què s'ha corroborat la pujada de les pensions.





D'aquesta manera, les pensions mínimes del proper any en casos unifamiliars seran de 10.103,8 euros anuals, fet que es tradueix en 721,70 euros en catorze pagues; seran 295,4 euros anuales més que ara. D'altra banda, en cas de tenir un cònjugue a càrrec, la pensió mínima serà de 12.467 euros pels 12.103 euros en què està fixada ara; 364 euros més que actualment.





D'altra banda, les pensions màximes també pujaran i en aquest cas es notarà més. De cara al 2022 estarà fixada en 39.468,66 euros anuals, fet que es traduirà en 2.819,1 euros mensuals i el que suposarà un increment de 962,78 euros a l'any.





Seran moltes persones les que es beneficiïn d'aquest increment a les pensions, i és que el novembre del 2021 Espanya té 8,9 milions de persones que cobren pensions contributives i 9,9 milions de pensions.





HI HAURÀ PAGUETA PER ALS QUE COBRIN L'IMV





D'altra banda, des del Govern central van confirmar que a partir del 2022 també cobraran la paga compensatòria que fins ara rebien només els pensioniste els beneficiaris de l'ingrés mínim vital.





Aquesta paga compensatòria, coneguda comunament com a 'paguilla', té com a objectiu compensar la diferència que hi ha entre la pujada de preus i la revaloració que s'ha aplicat aquest 2021.





Així doncs, el Govern central haurà de destinar més de 2.000 milions d'euros a aquesta paga, encara que José Luis Escrivá va explicar que això no desbordarà la previsió de despesa atès que des de la Seguretat Social estan "recaptant clarament més".