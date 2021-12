Barça, Reial Madrid i Athletic emprenen accions legals contra Tebas per l'acord amb CVC

El president de Laliga, Javier Tebas /@EP





FC Barcelona, Reial Madrid i Athletic Club de Bilbao han anunciat mitjançant un comunicat que van emetre aquest dimecres que emprendran accions legals contra Javier Tebas per l'acord amb CVC per aprovar el Projecte Impuls.





Els tres equips estan totalment en contra dels acords a què CVC i LaLiga van arribar el 10 de desembre passat a l'Assemblea de la Lliga. I per això actuaran en conseqüència. De fet, ja ho havien fet mesos abans, ja que l'acord amb CVC per part de LaLiga és una cosa de la que fa mesos que parlen. Així doncs, havien tret altres comunicats abans que us deixem enllaçats a continuació.









Però pel que fa a aquest últim, detallen: "Athletic Club, FC Barcelona i Reial Madrid CF informen que han exercit accions legals contra els acords adoptats per l'Assemblea de la Lliga del 10 de desembre passat, que va aprovar el denominat Projecte Impuls que La Lliga pretén emprendre amb el fons de capital risc CVC”.





Després, indiquen quins són els motius. Denuncien "per considerar que es tracta d'una transacció il·legal que causa un perjudici irreparable a tot el sector del futbol espanyol i que vulnera de manera flagrant els principis més elementals del dret esportiu espanyol i els mateixos estatuts de la Lliga".





Com dèiem, el Projecte Impuls es va aprovar divendres després d'una votació davant de la qual els tres clubs denunciants van proposar alternatives. Per ells, és millor un pla alternatiu mitjançant Projecte Sonstenible, que consideraven que és més rendible per a tots els equips.





Tot i això, malgrat que Athletic, Barça i Reial Madrid oferien el que pensen que és un millor finançament, ja que podria resultar fins a cinc vegades més assequible, en la votació va guanyar per majoria l'aprovació de l'acord amb CVC. Així, ells s'han vist obligats a denunciar una cosa que creuen que és il·legal.