Quatre nens morts i cinc ferits greus en sortir volant un castell inflable

Un castell inflable /@Pixabay





Quatre nens van morir i cinc més van resultar ferits de gravetat quan una ratxa de fort vent va aixecar pels aires el castell inflable en què jugaven a Austràlia.





"Aquests nens estaven celebrant el seu últim dia d'escola, en lloc d'això, tots estem de dol per la pèrdua", va assenyalar davant dels mitjans locals un agent de la policia de Tasmània. A més, les autoritats van indicar que dels cinc menors ferits, quatre es troben en estat crític i un altre té lesions severes.





Segons les primeres investigacions, el vent va ser la causa de l'accident. Una forta ratxa va aixecar el castell i va fer que els petits caiguessin des d'una altura d'uns deu metres aproximadament.





El que no han apuntat les autoritats és com estava ancorat a terra l'inflable. D'altra banda, tampoc no van voler revelar l'edat dels nens.





Però el que sí que es coneix és que l'accident es va produir dimecres al matí al col·legi de primària The Hillcrest, a la ciutat de Devonport, al nord de Tasmània.