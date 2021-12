Mor un nadó de dos anys asfixiat amb un tros de plàtan

Plàtans /@Pixabay





Un nen de dos anys va perdre la vida després d'asfixiar-se amb un tros de plàtan que la seva mare li va donar abans de dormir, informa NorthWalesLive.





El cas es coneix ara, però va passar al juliol. La mare, en lloc de donar-li el biberó habitual, va decidir donar-li un tros de plàtan. Després va marxar "no més de trenta segons", segons aquest mitjà, però quan va tornar va trobar el seu nadó tombat de panxa enlaire.





Aleshores, la mare va veure com el seu fill "estava agitant els braços", cosa que la va fer adonar-se'n de "que alguna cosa anava malament, que s'estava ofegant".





La família va trucar llavors a emergències, on per coincidència va respondre el cunyat de la dona. Mentrestant, van intentar salvar el nen "intent qualsevol cosa", per no van aconseguir fer-ho ni tan sols "seguint les indicacions d'emergències".





Quan l'oncle del bebè, marit de la germana de la mare del petit, va arribar a la casa, se la va trobar "realitzant compressions al pit" del menor. Aleshores la va treure de l'habitació i va deixar els altres paramèdics treballar.





El petit tenia "un tros de plàtan encallat a la gola" i va ser traslladat a un centre hospitalari. Però finalment, va morir hores més tard.