Manuel Bustos té un mes per ingressar a la presó pel cas Mercuri

@EP





L'Audiència de Barcelona ha donat un termini d'un mes a partir d'aquest dijous a l'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos perquè entri a la presó i compleixi la condemna pel cas Mercuri.





En una interlocutòria consultada per Europa Press, els jutges li ordenen ingressar a la presó per complir la condemna de tres anys que el tribunal li va imposar per dos delictes de trànsit d'influències en aquesta trama de corrupció urbanística.





El Tribunal Suprem (TS) va confirmar la pena de presó i després la defensa de Bustos va demanar a l'Audiència de Barcelona suspendre l'entrada a la presó perquè no tenia antecedents, però els jutges ho han rebutjat.