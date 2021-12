Un grup de persones cegues de l’ONCE participen com a voluntàries a la Marató de TV3

Una voluntària de la ONCE acompanya una persona cega /@EP





Un grup de persones cegues afiliades a l’ONCE faran de voluntàries, per segona vegada, al Call Center de la Marató de TV3, que enguany arriba a la seva 30ena edició, dedicada a la Salut Mental. Seran, en el torn de tarda, els encarregats de rebre les trucades de solidaritat del poble de Catalunya.











“Al Grup Social ONCE també coneixem de molt a prop el tema del voluntariat. Comptem amb diversos programes de treball per a voluntaris amb l'objectiu de reforçar l'autonomia personal i inclusió social de les persones amb ceguesa o discapacitat visual greu afiliades a l'Organització”, apunta el delegat territorial d’ONCE Catalunya, Enric Botí.





Al Grup Social ONCE en sabem de ser solidaris amb la societat. Cada any, celebrem els Premis Solidaris ONCE Catalunya que tenen la finalitat de reconèixer i premiar aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que realitzen una labor solidària en el seu entorn d'influència i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització i l'autonomia personal, l'accessibilitat universal i la vida independent.





Fa uns dies, als Premis Solidaris ONCE Catalunya 2021 es va distingir el treball dels milers de voluntaris de la Federació Catalana del Voluntariat Social.





I cada any, coincidint amb la celebració de Santa Llúcia, patrona de les persones cegues, el disc de la Marató sona durant el dinar de germanor, enguany en un acte celebrat l’11 de desembre.