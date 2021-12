Famílies de l'escola de Canet critiquen el "relat fals" sobre el centre

@ep





L'Associació de famílies de l'escola Turó del drac de Canet de Mar (Barcelona) han criticat aquest dijous el "relat fals" que s'està generant després que una família recorregués als tribunals perquè el seu fill pogués cursar un 25% de la ensenyament en castellà.





" Ens sentim utilitzades, difamades i tristos ", ha assegurat l'associació en un comunicat en què exigeixen responsabilitat política a tots els partits, especialment aquells que a parer seu han fet declaracions incendiàries i falses sobre l'escola.





Han lamentat textualment que el centre s'ha convertit en escenari d'enfrontaments polítics, debats identitaris i disputes lingüístiques que, segons ell, no els correspon assumir ni a l'escola, ni a les famílies, ni "molt menys" els fills.





“ És una escola diversa i plural que mai ha permès, ni molt menys promogut, actituds discriminatòries de cap mena ”, han reivindicat per desmentir que hi hagi un moviment d'assetjament, aïllament i atac cap a qualsevol alumne i família.





De fet, s'han posat a disposició de qualsevol persona que s'hagi pogut sentir violentada per actituds individuals que no representen els valors de les famílies del centre en ser un òrgan de participació que “acull la diversitat i promou la convivència”.





En aquest sentit, ha ressaltat que cap família ha traslladat la necessitat de revisar el projecte lingüístic aprovat per la comunitat educativa del centre i ha lamentat que el debat no s`hagi dut a terme "mitjançant els canals disponibles i s`hagi imposat per ordre judicial" .





"Defensarem sempre aquell projecte educatiu que s'hagi elaborat i aprovat de forma democràtica i participativa, però ho farem, com hem fet sempre, des del debat constructiu i mai des de l'atac", ha dit l'associació.