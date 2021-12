Netflix, Prime Video o Filmin aposten per doblatge i subtitulació com a "via més ràpida" per al contingut en català

@Netflix





Les plataformes de l'Associació Espanyola de Vídeo on Demand (AEVOD), entre les quals hi ha Netflix , Filmin o Prime Video , s'han mostrat partidàries garantir l'oferta de continguts en llengües cooficials a través del doblatge i la subtitulació i mitjançant la col·laboració pública -privada.





En un comunicat, el president de l'associació, José Antonio De Luna , ha posat de manifest el seu compromís "amb la diversitat lingüística" d'Espanya i el "suport a les llengües oficials de les diferents comunitats autònomes amb llengua pròpia".





En aquest sentit, De Luna ha explicat que “la millor manera de garantir la diversitat lingüística és a través de l'oferta de continguts en llengües cooficials, concretament, a través del doblatge i de la subtitulació ”. "Per això, advoquem per la col·laboració publicoprivada i reiterem la voluntat dels nostres membres de col·laborar per avançar en aquest sentit", ha afegit.





"Estem convençuts que la possibilitat d'augmentar l'oferta de títols europeus i no europeus, subtitulats o doblats en llengües oficials seria la forma més ràpida, senzilla i efectiva d'aconseguir els objectius que entenem, es busquen assolir al projecte de llei", ha tancat.





El comunicat s'ha fet públic després que ERC i el Govern hagin arribat a un acord sobre la Llei Audiovisual que, entre altres qüestions, preveu la creació d'un fons de doblatge i subtitulat que les plataformes hauran d'incorporar als catàlegs, segons va anunciar el partit independentista català.