Renfe llança la seva Operación Nadal, amb 23.000 trens i prop de 5 milions de places per a aquestes festes

Tren de Renfe @ep





Renfe oferirà prop de 5 milions de places als 23.000 trens que posarà en circulació aquest Nadal, en una operació que començarà aquest divendres 17 de desembre i s'estendrà fins al proper 9 de gener, període durant el qual circularan 1.000 trens al dia.





Així ho ha anunciat aquest dijous el president de Renfe, Isaías Táboas, durant la presentació de la nova campanya de publicitat de la companyia i del llibre sobre els seus 80 anys de publicitat, detallant els serveis per a aquestes festes d' AVE, Avlo, Alvia, Euromed , Intercity, Avant i la resta de serveis regionals i de mitjana distància.





En la nova campanya de publicitat per a aquest Nadal, Renfe vol "animar els ciutadans a seguir utilitzant el tren" , ha assenyalat Táboas, que ha recordat que la campanya de les passades festes nadalenques, 'El viatge que no faré', va obtenir el Premi Ondas per animar els ciutadans a limitar els seus viatges durant aquelles festes.





"La campanya de Nadal del 2021 és un cant a la vida, a l'activitat, a l'afecte, als projectes de futur, a les ganes de seguir endavant que tenim... És una volta al tren de Renfe, el mitjà de transport més sostenible i respectuós amb el planeta", ha destacat el president de Renfe.





L'operadora pública espera recuperar el 100% de l'oferta prèvia a la pandèmia abans que finalitzi el primer semestre del proper any i assolir el volum de viatgers del 2019, circulant ja el nou AVE a Galícia, que arrenca el proper 21 de desembre.





El president de Renfe ha fet un recorregut de la trajectòria de la companyia des de l'inici de la pandèmia, el març del 2020, quan defensa que va fer "un enorme esforç i va demostrar un comportament responsable amb la societat espanyola, que estava patint una crisi sanitària sense precedents".





Des del començament del primer estat d'alarma, Renfe va tornar als seus clients els diners dels bitllets de tren que havien comprat i no havien pogut gaudir per valor de gairebé 100 milions d'euros, l'equivalent a gairebé 3 milions de bitllets d'AVE, trens de serveis comercials i de mitjana distància.





Tot això li va valer, segons ha assegurat Táboas, per ser reconeguda com l'"empresa més compromesa amb els clients en temps de pandèmia", segons l'Informe Anual del Monitor Espanyol de Reputació Corporativa (MERCO).





A l'acte, que ha servit com a tancament dels esdeveniments de celebració del 80 Aniversari de la creació de la companyia original, l'antiga Xarxa Nacional dels Ferrocarrils Espanyols (RENFE), s'ha presentat també el 'Llibre de la Publicitat de Renfe, 1941-2021 80 anys de Publicitat', obra de José María Castellano i Miguel Muñoz.