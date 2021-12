França prohibirà els viatges no essencials des del Regne Unit

El president de França, Emmanuel Macron @ep





El Govern de França ha anunciat un control "encara més dràstic" de la frontera amb el Regne Unit per alentir l'expansió de la variant òmicron, la qual cosa es traduirà, entre altres mesures, en la prohibició dels viatges que no es considerin essencials, per exemple els turístics.





El portaveu del govern, Gabriel Attal, ha defensat en una entrevista a la cadena BFMTV la necessitat d'endurir les restriccions, l'endemà que les autoritats sanitàries del Regne Unit van notificar la xifra diària més gran de casos de covid-19 de tota la pandèmia, amb més de 78.000.





Els qui vulguin entrar a França procedents de territori britànic hauran de justificar el viatge a partir de dissabte, a més de presentar una prova de coronavirus i fer una setmana de quarantena quan arribin, si bé es podria trencar al segon dia en cas d'un segon test negatiu.





El ministre de Transport del Regne Unit, Gran Shapps, ha aclarit a través del seu compte de Twitter, després de parlar amb el seu homòleg francès, que els camioners estaran exempts d'aquestes noves mesures.





França té confirmats 240 casos d'òmicron, mentre que al Regne Unit la variant ja ha afectat més de 10.000 persones, si bé les autoritats reconeixen que només és una estadística oficial i està cridada a ser la dominant durant les pròximes setmanes.