Bárbara Rey podria comparèixer al Senat per aclarir si va rebre diners per ocultar la seva relació amb Joan Carles I

El president del Senat, Ander Gil , ha remès a la Mesa de la Comissió d'Interior de la Cambra Alta la decisió sobre la sol·licitud realitzada pel senador de Compromís, Carles Mulet , perquè comparegui l'actriu María García García , coneguda artísticament com a Bàrbara Rey , per "explicar les informacions que apunten que va rebre diners públics de fons reservats perquè no fes públiques les seves suposades relacions amb suposats càrrecs de l'Estat".





Segons fonts de la Presidència del Senat, Ander Gil no té la potestat de decidir si accepta o rebutja aquesta sol·licitud de compareixença, sinó que s'ha limitat exclusivament a enviar a la Mesa de la Comissió d'Interior aquesta petició perquè decideixin ells si finalment la actriu compareix o no davant la Cambra Alta.





D'aquesta manera, la Comissió d'Interior, la Mesa del qual, formada per tres membres del PSOE i dos del PP, serà la que decideixi tramitar aquesta petició, i, en el cas que així sigui, posi data i convidi l'actriu a comparèixer davant el Senat per donar compte d'aquestes qüestions formulades pel senador valencià.





Mulet havia fet aquesta sol·licitud amb la intenció que Bárbara Rey "expliqués la veracitat de les informacions publicades segons les quals suposadament va rebre per part de persones del llavors CESID, o altres alts estaments de l'Estat ingents quantitats de diners públics de fons reservats i possibles prebendes com la contractació per part d'una televisió autonòmica perquè no fes públiques les seves suposades relacions amb suposats alts càrrecs de l'Estat”.





En l'actualitat, segons denuncia Mulet, hi ha un bloqueig per la "manca d'activitat" de la presidència d'aquesta comissió, "que no ha permès les compareixences sol·licitades pels grups, entre les quals destaquen les dirigides el mateix ministre Fernando Grande-Marlaska .





"Estem parlant d'una enorme malversació de fons reservats, que per molt matèria de secret d'Estat, no poden estar mai destinats a comprar el silenci de les aventures sexuals del monarca emèrit", ha subratllat el senador de Compromís.





NO HA PASSAT PER LA TAULA





En aquest context, fonts parlamentàries del Partit Popular han confirmat que aquesta decisió no ha passat per la Mesa de la Cambra Alta, sinó que ha estat el mateix Ander Gil el que ha donat el 'placet' a la Comissió d'Interior perquè decideixi.





A la Mesa del Senat no hi ha majoria absoluta de cap partit, ja que PSOE i PP tenen tres membres cadascun, mentre que el PNB en té un.





En qualsevol cas, la portaveu adjunta del PP al Senat, Salomé Pradas, ja s'ha pronunciat sobre això en un missatge al seu perfil de Twitter, recollit per Europa Press, en què carrega contra la Presidència de la Cambra Alta per "acceptar compareixences del 'cuore' contra el rei emèrit".macions.