Gairebé el 60% de les 24.114 detencions el 2020 per tràfic de drogues guardava relació amb el cànnabis

Les Forces de Seguretat van practicar 24.114 detencions el 2020 relacionades amb el tràfic de drogues, de les quals més de la meitat (58%) estaven relacionats amb el tràfic il·legal de productes cannàbics. L'any passat van ser decomissats 36.948 quilograms de cocaïna, 1.700.462 plantes de cànnabis, 70.073 quilograms de cànnabis, 473.925 quilograms d'haixix i 179 quilograms d'heroïna, segons dades del Ministeri de l'Interior.





La GC requisant una plantació de cànnabis @ep





La xifra de detinguts representa un lleu descens d'un 0,24% respecte de l'any anterior, d'acord amb l'Estadística Anual sobre Drogues 2020, un informe elaborat pel Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) de la Secretaria dEstat de Seguretat.





Aquest informe recull l'activitat de lluita contra el trànsit il·lícit de substàncies estupefaents realitzada al llarg del 2020 per Policia Nacional i Guàrdia Civil, les tres policies autonòmiques amb competència en seguretat ciutadana (Mossos d'Esquadra, Ertzaintza i Policia Foral de Navarra) i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera (DAVA) de lAgència Estatal dAdministració Tributària.





Sobre el total de les detencions practicades, 5.899 ho van ser per trànsit de cocaïna; 3.840 per cultiu de plantes de cànnabis; 6.938 per trànsit d'haixix; 1.474 per trànsit d'heroïna; i 7.182 per trànsit de cànnabis. La resta es va deure a trànsit il·lícit de drogues sintètiques.





Precisament aquesta mateixa setmana Interior ha llançat un pla a través del CITCO que implica tots els cossos policials després de detectar que la confiscació de la cànnabis s'ha quadruplicat amb la intervenció de gairebé tres milions de plantes il·legals, segons l'estimació per al 2021. Es tracta , a més, d'un trànsit il·lícit que comporta un increment de la violència dels grups criminals que dominen aquest mercat, on es consumeix modalitats de cànnabis sintètic que implica més risc per a la salut.





LA MAJORIA, ESPANYOLS





El 69% de les detencions per tràfic de drogues practicades el 2020 (16.520) van afectar ciutadans espanyols . Pel que fa als estrangers capturats en operacions antinarcotràfic, les nacionalitats més habituals són la marroquina i la colombiana. El 20.897 de les ocasions, els arrestos van afectar homes, i només en 3.217 casos les detingudes eren dones.





El 2020 van ser confiscats 36.948 quilograms de cocaïna, xifra que representa un lleuger descens (2,5%) respecte de l'any anterior. Del total, 8.355 quilograms van ser confiscats en set embarcacions interceptades a alta mar, mentre que la resta, la majoria, va ser localitzada en contenidors de transport en arribar a ports espanyols. Les confiscacions més importants d'aquest tipus es van realitzar als ports de Barcelona, València i Algesires (Cadis).





També van ser localitzats 130 'correus humans' que transportaven un total de 333 quilograms de cocaïna, quantitat que representa l'1% del total confiscat el 2020.





Pel que fa al cànnabis, el 2020 van ser localitzades en incautades 1.700.462 plantes, cosa que representa un creixement d'un 10,5% respecte de l'any anterior i prop d'un 350% comparat amb 2015. Respecte del principal derivat, la marihuana, l'any passat van confiscar 70.073 quilograms, un important increment d'un 76% en relació amb el 2019.





Respecte a l'haixix, el 2020 es van afanyar 473.925 quilograms, un 36% més que l'any anterior, com a efecte --segons Interior-- del Pla Especial de Seguretat per al Camp de Gibraltar, que ha permès exercir més pressió policial sobre les organitzacions que operen a la denominada ruta de l'Estret.





Finalment, els 179 quilograms d'heroïna incautats l'any passat confirma "la tendència a la baixa" detectada pel que fa a aquesta droga, i que va ser del 23,5% respecte al 2019.