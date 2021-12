La reina Isabel II cancel·la el dinar familiar d'abans de Nadal per la variant òmicron

Isabel II @ep





La reina Isabel II ha cancellat el seu tradicional dinar familiar previ a Nadal com una mesura de precaució contra la variant òmicron del SARS-CoV-2, que es propaga ràpidament pel Regne Unit.





Una font citada per la BBC ha assenyalat que la monarca, de 95 anys, pensa que aquest esdeveniment anual, que estava previst per a la setmana vinent al castell de Windsor, pot posar "en risc" els plans nadalencs de "massa" persones.





La cita, a la qual assisteixen nombrosos membres de la família reial, tampoc no es va celebrar l'any passat a causa de la pandèmia de covid-19. El sopar, que sempre té lloc abans que la reina viatgi a Sandringham, dona a Isabel II l'oportunitat de coincidir amb parents --nets, besnets, cosins de la monarca-- que no poden viatjar a Norfolk per celebrar el dia de Nadal.





Serà el primer Nadal d'Isabel II des de la mort del seu marit Felip, duc d'Edimburg. La monarca ha tingut alguns problemes de salut a finals d'aquest any que l'han obligat a abaixar el ritme i a descansar.





Les autoritats sanitàries britàniques van confirmar dimecres 4.671 casos més d'òmicron, que han elevat el total d'aquesta variant fins als 10.017. No obstant això, les autoritats creuen que els contagis són molt superiors.